Λιγόστεψαν τα προβλήματα για τον Παναθηναϊκό AKTOR ενόψει της πρεμιέρας της Euroleague κόντρα στην Μπάγερν (30/9, 21:15) καθώς ο Εργκίν Άταμαν είδε τον Τι Τζέι Σορτς να προπονείται κανονικά. Ατομικό έκαναν Όσμαν και Λεσόρ.

Κανονικά υπολογίζεται ο Αμερικανός γκαρντ για την πρεμιέρα της Euroleague με αντίπαλο την Μπάγερν την ερχομενη Τρίτη στο «TELEKOM CENTER Athens».

Συγκεκριμένα ακολούθησε το κανονικό πρόγραμμα προπόνησης και αναμένεται να κάνει το επίσημο ντεμπούτο του με το πρώτο τζάμπολ της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Το Σάββατο (27/9) προπονήθηκε κανονικά και υπολογίζεται από τον Εργκίν Άταμαν για την αναμέτρηση με τους Βαυαρούς στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής της Euroleague. Όπως είναι γνωστό ταλαιπωρήθηκε από ίωση τις δύο τελευταίες εβδομάδες με αποτέλεσμα να «χάσει» το ταξίδι στην Αυστραλία.

Κανονικά υπολογίζεται και ο Μάριους Γκριγκόνις, ο οποίος με τη σειρά του προπονείται κανονικά με την υπόλοιπη ομάδα και είναι διαθέσιμος για την αναμέτρηση με την Μπάγερν. Αντίθετα ακόμα είναι ανοικτό το θέμα συμμετοχής του Τσέντι Όσμαν, ο οποίος έκανε ατομικό πρόγραμμα, όπως ατομικό έκανε και ο Ματίας Λεσόρ.