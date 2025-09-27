Αταμάν: «Ίσως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο να παίξει στον Παναθηναϊκό κάποια μέρα»!

Ο Εργκίν Αταμάν αποθέωσε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, χαρακτηρίζοντάς τον ως τον αγαπημένο του παίκτη και αναφερόμενος στο ενδεχόμενο να αγωνιστεί κάποια στιγμή στον Παναθηναϊκό.

Ο Παναθηναϊκός στρέφει την προσοχή του στην πρεμιέρα της EuroLeague με την Μπάγερν Μονάχου (30/9, 21:15), και ο Εργκίν Αταμάν, μιλώντας στο τουρκικό «S Sport» κατά τη διάρκεια της Media Day των «πράσινων», αναφέρθηκε στον Γιάννη Αντετοκούνμπο και στην προοπτική να αγωνιστεί στο «τριφύλλι» στο μέλλον.

«Ο Γιάννης είναι ο αγαπημένος μου, ο πιο ολοκληρωμένος παίκτης στο ΝΒΑ. Όταν τον βλέπεις, σκέφτεσαι: "Πώς θα τον σταματήσουμε;" Παίζει σαν γκαρντ, μπορεί να τρέξει στον αιφνιδιασμό και να τελειώσει τη φάση. Μπορεί να σκοράρει από οπουδήποτε και ταυτόχρονα παίζει άμυνα. Είναι παίκτης που θαυμάζω πολύ. Δεν ξέρω αν οι συνθήκες θα μας φέρουν ποτέ μαζί. Ο ίδιος ο Γιάννης έχει δηλώσει: "Θέλω κάποια μέρα να παίξω στην Ευρώπη". Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος το έχει δει κι αυτό. Ήθελε να υπογράψει τον Γιόκιτς, αλλά ίσως κάποια μέρα ο Γιάννης να φορέσει τη φανέλα του Παναθηναϊκού!» ανέφερε ο προπονητής των «πράσινων».

«Ο Σρέντερ δεν χρειάζεται να μου ζητήσει συγγνώμη»

Ο Αταμάν ρωτήθηκε επίσης για τα σχόλια που έκανε ο Ντένις Σρέντερ στα social media, όταν ειρωνεύτηκε τον Τούρκο κόουτς για την ανάδειξή του σε κορυφαίο προπονητή του EuroBasket 2025: «Ο Σρέντερ είναι καλός παίκτης, αλλά δεν μπορώ να σχολιάσω ζητήματα της προσωπικότητάς του. Για μένα, η ηγεσία, η ανθρωπιά και η ταπεινή προσέγγιση είναι πιο σημαντικά από την καλή απόδοση. Ο Σρέντερ δεν χρειάζεται να ζητήσει συγγνώμη από εμένα. Ο καθένας έχει τις δικές του απόψεις και εμένα δεν με ενδιαφέρουν. Όμως όταν υπογράφω έναν παίκτη, πρώτα κοιτάω την προσωπικότητά του και τα όρια της αξιοπρέπειάς του.

Κέρδισαν ένα παιχνίδι που πίστευαν ότι είχαν χάσει, και οι παίκτες βιώνουν ένα έξτρα επίπεδο ενθουσιασμού σε τέτοιες καταστάσεις. Ο Σρέντερ, σε αυτό το βίντεο, είχε επίσης ένα ζήτημα προσωπικότητας μέσα σε αυτόν τον ενθουσιασμό. Δεν είναι κάτι σοβαρό. Το αποδίδω στην νεαρή του ηλικία. Οι προπονητές στο NBA πρέπει να σκεφτούν έναν παίκτη που κάθε χρόνο αγωνίζεται σε διαφορετική ομάδα. Αυτό από μόνο του δείχνει την κατάσταση του Σρέντερ».