EuroBasket 2025, Σρούντερ: Το VIDEO που αποκαλύπτει την ειρωνεία του προς τον Αταμάν (vid)
Με σκληρό τρόπο και με πολλή ειρωνεία αναφέρθηκε ο Ντένις Σρούντερ στον Έργκιν Άταμαν κατά τους ξέφρενους πανηγυρισμούς της Γερμανίας για την κατάκτηση του EuroBasket 2025.
Σύμφωνα με την BILD, όταν είχε μόλις γίνει γνωστό πως ο Έργκιν Άταμαν είχε αναδειχθεί κορυφαίος προπονητής του τουρνουά, ο Ντένις Σρούντερ, μέσα από το πούλμαν της ομάδας φώναξε: «Αταμάν, άντε εξαφανίσου από εδώ. Καλύτερος προπονητής; Ο κ@@@ς μου».
Φαίνεται λοιπόν πως ο MVP της διοργάνωσης δεν συμφώνησε με την επιλογή του Τούρκου κόουτς ως του κορυφαίο της διοργάνωσης και δεν θέλησε και να το κρύψει.
Το video
@twitchclipz1481 #dennisschroder unter #Twitch | ATAMAN #dbb #eurobasket #basketball #dennisschroder #germany #fiba #fyp #foryoupage #mvp #franzwagner ♬ Originalton - twitchclipz
