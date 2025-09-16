Το video από την στιγμή που ο Ντένις Σρούντερ ειρωνεύεται τον Εργκίν Αταμάν για το βραβείο του κορυφαίου προπονητή του EuroBasket 2025.

Με σκληρό τρόπο και με πολλή ειρωνεία αναφέρθηκε ο Ντένις Σρούντερ στον Έργκιν Άταμαν κατά τους ξέφρενους πανηγυρισμούς της Γερμανίας για την κατάκτηση του EuroBasket 2025.

Σύμφωνα με την BILD, όταν είχε μόλις γίνει γνωστό πως ο Έργκιν Άταμαν είχε αναδειχθεί κορυφαίος προπονητής του τουρνουά, ο Ντένις Σρούντερ, μέσα από το πούλμαν της ομάδας φώναξε: «Αταμάν, άντε εξαφανίσου από εδώ. Καλύτερος προπονητής; Ο κ@@@ς μου».

Φαίνεται λοιπόν πως ο MVP της διοργάνωσης δεν συμφώνησε με την επιλογή του Τούρκου κόουτς ως του κορυφαίο της διοργάνωσης και δεν θέλησε και να το κρύψει.