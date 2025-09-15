EuroBasket 2025, Σρούντερ για Αταμάν: «Καλύτερος προπονητης; Ο κ@@@ς μου!
Με σκληρή γλώσσα αναφέρθηκε ο Ντένις Σρούντερ στον Έργκιν Άταμαν κατά τους πανηγυρισμούς της Γερμανίας για την κατάκτηση του EuroBasket 2025.
Η Bild κράτησε ένα... ανθολόγιο από όσα έγιναν ανάμεσα στους παίκτες της Εθνικής Γερμανίας μετά το τέλος του αγώνα, με το άρθρο να επικεντρώνεται στον Σρούντερ, ο οποίος έδωσε και το περισσότερο... φωμάκι!
Σύμφωνα με το γερμανικό Μέσο, στη 01:10, όταν είχε μόλις γίνει γνωστό πως ο Έργκιν Άταμαν είχε αναδειχθεί κορυφαίος προπονητής του EuroBasket 2025, ο Ντένις Σρούντερ, μέσα από το πούλμαν της ομάδας φώναξε: «Αταμάν, άντε εξαφανίσου από εδώ. Καλύτερος προπονητής; Ο κ@@@ς μου».
Δείτε ΕπίσηςEuroBasket 2025, Βοηθός προπονητής Γερμανίας: «Ήταν τιμή που ήμουν μέρος της ομάδας» - Σρούντερ: «Γάμ@@@@ τα αυτά! Αυτό που έκανες δεν ήταν εύκολο!»
Φαίνεται λοιπόν πως ο Ντένις Σρούντερ δεν συμφώνησε με την επιλογή του Έργκιν Άταμαν ως του κορυφαίο κόουτς της διοργάνωσης, με τα λόγια του να τα... λένε όλα!
