Ο ντένις Σρούντερ φαίνεται πως δεν έχει σε... μεγάλη εκτίμηση τον Έργκιν Άταμαν, καθώς, σύμφωνα με την Bild, δεν τον θεωρεί κορυφαίο προπονητή.

Με σκληρή γλώσσα αναφέρθηκε ο Ντένις Σρούντερ στον Έργκιν Άταμαν κατά τους πανηγυρισμούς της Γερμανίας για την κατάκτηση του EuroBasket 2025.

Η Bild κράτησε ένα... ανθολόγιο από όσα έγιναν ανάμεσα στους παίκτες της Εθνικής Γερμανίας μετά το τέλος του αγώνα, με το άρθρο να επικεντρώνεται στον Σρούντερ, ο οποίος έδωσε και το περισσότερο... φωμάκι!

Σύμφωνα με το γερμανικό Μέσο, στη 01:10, όταν είχε μόλις γίνει γνωστό πως ο Έργκιν Άταμαν είχε αναδειχθεί κορυφαίος προπονητής του EuroBasket 2025, ο Ντένις Σρούντερ, μέσα από το πούλμαν της ομάδας φώναξε: «Αταμάν, άντε εξαφανίσου από εδώ. Καλύτερος προπονητής; Ο κ@@@ς μου».

Φαίνεται λοιπόν πως ο Ντένις Σρούντερ δεν συμφώνησε με την επιλογή του Έργκιν Άταμαν ως του κορυφαίο κόουτς της διοργάνωσης, με τα λόγια του να τα... λένε όλα!

