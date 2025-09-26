Μητέρα Μούρινεν: «Θαυμάζει την ατμόσφαιρα στη Σερβία ή σε ομάδες όπως ο Παναθηναϊκός»
Ο Μίκα Μούρινεν ήταν ένας από τους παίκτες που ξεχώρισαν στην εντυπωσιακή πορεία της Φινλανδίας στο EuroBasket 2025. Με αυτόν τον τρόπο ο 18χρονος μπασκετμπολίστας έχει καταφέρει να στρέψει την προσοχή πολλών ομάδων και κολεγίων πάνω του.
Τις τελευταίες ώρες, έχει γίνει γνωστό ότι ο ίδιος εξετάζει τις διάφορες επιλογές για το μέλλον του, έχοντας μεταξύ άλλων στο μυαλό του την επιστροφή στην Ευρώπη. Η μητέρα του, μίλησε στην «ILTA SANOMAT» και μπορεί να μην αποκάλυψε ποιος θα είναι ο επόμενος σταθμός στην καριέρα του γιού του, ωστόσο ανέφερε ότι του αρέσει πολύ η ατμόσφαιρα που υπάρχει στη Σερβία ή σε ομάδες με κόσμο όπως ο Παναθηναϊκός AKTOR.
«Θα δούμε, όταν ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις και πέσουν οι υπογραφές. Να πούμε μόνο αυτό: Ο Μίκα από μικρό παιδί θαύμαζε την ατμόσφαιρα που υπάρχει, για παράδειγμα, στη Σερβία ή σε ομάδες όπως ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή, του άρεσε αυτό το πιο έντονο, "καυτό" κλίμα».
