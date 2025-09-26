Ο Μίκα Μούρινεν, ο μικρός Φινλανδός που έκανε εντύπωση στο EuroBasket 2025, φαίνεται πως θα αναζητήσει το μέλλον της καριέρας του μακριά από τις ΗΠΑ.

Ο Μίκα Μούρινεν, ο 18χρονος «ιπτάμενος» Φινλανδός, έχει ακόμη έναν χρόνο στο κολέγιο της Αριζόνα (AZ Compass), πριν πάρει οποιαδήποτε απόφαση για το επαγγελματικό του μέλλον. Ωστόσο, σύμφωνα με τον ατζέντη του και τα όσα είπε στο Draft Express, ο παίκτης θα αναζητήσει από τώρα το επόμενο βήμα στην καριέρα του.

Στις δηλώσεις του, μάλιστα, ο Τέντι Άρτσερ ανέφερε το ενδεχόμενο να μετακομίσει στην Ευρώπη.

Ο «Slim Jesus» εντυπωσίασε με την παρουσία του στο EuroBasket 2025 και σίγουρα πολλοί είναι οι μνηστήρες που περιμένουν στη γωνία για να τον αποκτήσουν.

Στην διοργάνωση που ολοκληρώθηκε πριν από λίγες εβδομάδες, είχε 6.6 πόντους και 1.9 ριμπάουντ σε 8 παιχνίδια με την εθνική Φινλανδίας, ενώ χάρισε μερικά από τα πιο εντυπωσιακά highlights της διοργάνωσης. Τόσο το ύψος του (2.10) όσο και η αθλητικότητά που διαθέτει τράβηξαν πολλά βλέμματα πάνω του.

Ανάμεσα σε άλλους προορισμούς, αναφέρθηκε και η Αυστραλία, τουλάχιστον για τη φετινή σεζόν, αφού το 2027 αναμένεται να γίνει draft στο NBA.