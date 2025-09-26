Μίκα Μούρινεν: Εξετάζει το ενδεχόμενο να αγωνιστεί στην Ευρώπη
Ο Μίκα Μούρινεν, ο 18χρονος «ιπτάμενος» Φινλανδός, έχει ακόμη έναν χρόνο στο κολέγιο της Αριζόνα (AZ Compass), πριν πάρει οποιαδήποτε απόφαση για το επαγγελματικό του μέλλον. Ωστόσο, σύμφωνα με τον ατζέντη του και τα όσα είπε στο Draft Express, ο παίκτης θα αναζητήσει από τώρα το επόμενο βήμα στην καριέρα του.
Στις δηλώσεις του, μάλιστα, ο Τέντι Άρτσερ ανέφερε το ενδεχόμενο να μετακομίσει στην Ευρώπη.
Ο «Slim Jesus» εντυπωσίασε με την παρουσία του στο EuroBasket 2025 και σίγουρα πολλοί είναι οι μνηστήρες που περιμένουν στη γωνία για να τον αποκτήσουν.
Δείτε ΕπίσηςEuroBasket 2025, Φινλανδία: Το αγόρι με τα τατουάζ
Στην διοργάνωση που ολοκληρώθηκε πριν από λίγες εβδομάδες, είχε 6.6 πόντους και 1.9 ριμπάουντ σε 8 παιχνίδια με την εθνική Φινλανδίας, ενώ χάρισε μερικά από τα πιο εντυπωσιακά highlights της διοργάνωσης. Τόσο το ύψος του (2.10) όσο και η αθλητικότητά που διαθέτει τράβηξαν πολλά βλέμματα πάνω του.
Ανάμεσα σε άλλους προορισμούς, αναφέρθηκε και η Αυστραλία, τουλάχιστον για τη φετινή σεζόν, αφού το 2027 αναμένεται να γίνει draft στο NBA.
NEWS: Miikka Muurinen will not return to AZ Compass, agent Teddy Archer told DraftExpress.— Jonathan Givony (@DraftExpress) September 25, 2025
Muurinen is undecided on his next move, currently exploring pro options in Europe, Australia and other destinations. pic.twitter.com/HkelU7q11d
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- EuroBasket 2025: Εντυπωσιακά υψηλά νούμερα τηλεθέασης στην τελευταία ημέρα
- EuroBasket 2025: Η αποθέωση στον Σπανούλη από τους παίκτες και το μπουγέλο στα αποδυτήρια (vid)
- EuroBasket 2025, Απίθανος Γιάννης έβγαλε τα... άπλυτα της Εθνικής σε LIVE στο Instagram: Το «δεν θελω να τελειώσει η Εθνικη» με ΛΕΞ και ο χορός του Σλούκα