Μιλουτίνοφ: «Ό,τι έγινε το καλοκαίρι είναι στο παρελθόν, τώρα είμαι χαρούμενος εδώ»
Ο Ολυμπιακός ταξιδεύει με προορισμό τη Ρόδο, εκεί όπου θα προσπαθήσει να πάρει τον πρώτο τίτλο της σεζόν. Οι «ερυθρόλευκοι» θα διεκδικήσουν το τρόπαιο του Stoiximan Super Cup, κάτι το οποίο ο Νίκολα Μιλουτίνοφ υπογράμμισε ότι θα είναι καλό για την αρχή της χρονιάς.
«Είναι μία μεγάλη ευκαιρία να αρχίσει η σεζόν με τον σωστό τρόπο. Επίσης να βρεθεί ρυθμός γιατί επιτέλους θα είμαστε όλοι μαζί. Σίγουρα είχαμε κάποιες προπονήσεις όλοι μαζί ώστε να δείξουμε καλύτερη εικόνα την περασμένη εβδομάδα. Θα είναι καλό για εμάς να αρχίσουμε τη σεζόν με ένα τρόπαιο».
Ο Σέρβος σέντερ του Ολυμπιακού, αναφέρθηκε επίσης στα όσα ακούστηκαν για το μέλλον του στην ομάδα του Πειραιά: «Είναι πολλά πράγματα. Αυτά είναι στο παρελθόν, είμαι εδώ, ανυπομονώ για τη νέα σεζόν και είμαι χαρούμενος που είμαι εδώ».
🔴🗣️ Οι δηλώσεις του Νικόλα Μιλουτίνοφ για το ξεκίνημα της νέας σεζόν και τους στόχους της ομάδας.#OlympiacosBC pic.twitter.com/lKoR33z9d9— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) September 25, 2025
