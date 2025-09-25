Μιλουτίνοφ: «Ό,τι έγινε το καλοκαίρι είναι στο παρελθόν, τώρα είμαι χαρούμενος εδώ»

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ μίλησε για το πόσο σημαντική είναι η κατάκτηση του Stoiximan Super Cup αλλά και για όλα όσα ακούστηκαν το καλοκαίρι για το μέλλον του στον Ολυμπιακό. Αποστολή στη Ρόδο: Δημήτρης Οικονόμου.

Ο Ολυμπιακός ταξιδεύει με προορισμό τη Ρόδο, εκεί όπου θα προσπαθήσει να πάρει τον πρώτο τίτλο της σεζόν. Οι «ερυθρόλευκοι» θα διεκδικήσουν το τρόπαιο του Stoiximan Super Cup, κάτι το οποίο ο Νίκολα Μιλουτίνοφ υπογράμμισε ότι θα είναι καλό για την αρχή της χρονιάς.

«Είναι μία μεγάλη ευκαιρία να αρχίσει η σεζόν με τον σωστό τρόπο. Επίσης να βρεθεί ρυθμός γιατί επιτέλους θα είμαστε όλοι μαζί. Σίγουρα είχαμε κάποιες προπονήσεις όλοι μαζί ώστε να δείξουμε καλύτερη εικόνα την περασμένη εβδομάδα. Θα είναι καλό για εμάς να αρχίσουμε τη σεζόν με ένα τρόπαιο».

Ο Σέρβος σέντερ του Ολυμπιακού, αναφέρθηκε επίσης στα όσα ακούστηκαν για το μέλλον του στην ομάδα του Πειραιά: «Είναι πολλά πράγματα. Αυτά είναι στο παρελθόν, είμαι εδώ, ανυπομονώ για τη νέα σεζόν και είμαι χαρούμενος που είμαι εδώ».