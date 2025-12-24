Ολυμπιακός: Tα πιο ξεχωριστά «ερυθρόλευκα» κάλαντα!

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας και οι παίκτες του Ολυμπιακού υποδέχθηκαν στο ΣΕΦ μέλη του Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρίες NIKH – “Victor Artant”.

Στο γήπεδο βρήκε η Παραμονή Χριστουγέννων τους παίκτες του Ολυμπιακού, καθώς οι υποχρεώσεις στη Euroleague δεν αφήνουν περιθώρια για χαλάρωση, ωστόσο, έζησαν τη μέρα με τον πιο παραδοσιακό και ταυτόχρονα ξεχωριστό τρόπο!

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας και οι παίκτες του υποδέχθηκαν στο ΣΕΦ μέλη του Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρίες NIKH – “Victor Artant”. Οι ωφελούμενοι έψαλαν τα κάλαντα, γεμίζοντας τον χώρο με γιορτινή διάθεση και στη συνέχεια παρέλαβαν από τους αγαπημένους τους παίκτες ξεχωριστά «ερυθρόλευκα» δώρα.

Οι «ερυθρόλευκοι» μπόρεσαν με αυτό τον τρόπο να διατηρήσουν το πνεύμα των Χριστουγέννων παρότι είναι στο γήπεδο και προπονούνται, καθώς ανήμερα τα Χριστούγεννα (25/12) θα «πετάξουν» για την Μπολόνια, όπου την Παρασκευή (26/12) θα αναμετρηθούν με την Βίρτους για τη 18η αγωνιστική της Euroleague.

Είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι και οι «ερυθρόλευκοι» είναι απόλυτα προσηλωμένοι, ώστε να πετύχουν τον στόχο τους...





