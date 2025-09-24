Χάποελ Τελ Αβίβ: Μπαίνει για χειρουργική επέμβαση ο Μαντάρ
Λίγες ημέρες απομένουν πλέον για την έναρξη της νέας σεζόν στην Euroleague, εκεί όπου θα συμμετέχει και η Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη, μετά την περασμένη εντυπωσιακή σεζόν στο EuroCup.
Όπως έγινε γνωστό ωστόσο, η ισραηλινή ομάδα αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα με τον Γιαμ Μαντάρ. Ο 24χρονος γκαρντ ταλαιπωρείται από σκωληκοειδίτιδα. Ο ίδιος αναμένεται να υποβληθεί απόψε, Τετάρτη (24/9) σε χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεσή της.
Την περυσινή σεζόν ο Μαντάρ, στο επίπεδο του EuroCup μετρούσε κατά μέσο όρο από 14,4 πόντους με 2,5 ριμπάουντ και 4,5 ασίστ σε 26:10 λεπτά εντός παρκέ.
Η ενημέρωση της Χάποελ Τελ Αβίβ για τον Μαντάρ
ים מדר סובל מדלקת בתוספתן, ובהמשך היום יעבור ניתוח להסרתו.
החלמה מהירה, ים! pic.twitter.com/CPxX2ZaweM— Hapoel Tel Aviv BC (@HapoelTLVBC) September 24, 2025
