Το μεσημέρι της Τετάρτης (24/9) θα παρουσιαστεί η νέα φανέλα του Παναθηναϊκού, για τη σεζόν του 2025-26.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR, ο οποίος ολοκλήρωσε την παρουσία του στην Αυστραλία για το 7ο Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», το οποίο τη φετινή σεζόν διεξήχθη με επιτυχία και έτσι στρέφει πλέον το βλέμμα του στις επίσημες υποχρεώσεις που ξεκινούν με την EuroLeague την ερχόμενη εβδομάδα.

Ενόψει λοιπόν της έναρξης της νέας αγωνιστικής περιόδου, η νέα φανέλα θα παρουσιαστεί το μεσημέρι (12:00) της Τετάρτης (24/9). Την Τρίτη το «τριφύλλι» είχε δώσει μία μικρή γεύση στο Instagram, με τον Κέντρικ Ναν να είναι πρωταγωνιστής του teaser.

«Φτιαγμένη πάνω σε μια περήφανη κληρονομιά, η εντός έδρας φανέλα του Παναθηναϊκού BC AKTOR για τη σεζόν 2025/26 αντικατοπτρίζει το μεγαλείο του Συλλόγου μας και το διαχρονικό πνεύμα του κόσμου μας».