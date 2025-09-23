Παναθηναϊκός: Το teaser της νέας εμφάνισης με πρωταγωνιστή τον Κέντρικ Ναν
Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε με πλήρη επιτυχία το 7ο Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», το οποίο τη φετινή σεζόν διεξήχθη με επιτυχία και έτσι στρέφει πλέον το βλέμμα του στις επίσημες υποχρεώσεις που ξεκινούν με την EuroLeague την ερχόμενη εβδομάδα.
Νέα σεζόν σημαίνει και νέα φανέλα για τους «πράσινους», που έδωσαν μία μικρή γεύση στο Instagram. Συγκεκριμένα, ο Κέντρικ Ναν ήταν ο πρωταγωνιστής αυτού του teaser, φανερώνοντας τη φανέλα στους συμπαίκτες του που έμειναν με ανοιχτό το στόμα.
Νίκος Ρογκαβόπουλος, Τζέριαν Γκραντ και Γιάννης Κουζέλογλου φαίνονται στο βίντεο να φορούν την νέα «πράσινη» εμφάνιση της ομάδας, αποκαλύπτοντας έτσι ένα μεγάλο κομμάτι της.
Το βίντεο για τη νέα φανέλα του Παναθηναϊκού
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.