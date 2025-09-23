Ο Παναθηναϊκός παρουσίασε ένα... μέρος της νέας του εμφάνισης για τη σεζόν 2025-26, με τον Κέντρικ Ναν να πρωταγωνιστεί στο βίντεο.

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε με πλήρη επιτυχία το 7ο Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», το οποίο τη φετινή σεζόν διεξήχθη με επιτυχία και έτσι στρέφει πλέον το βλέμμα του στις επίσημες υποχρεώσεις που ξεκινούν με την EuroLeague την ερχόμενη εβδομάδα.

Νέα σεζόν σημαίνει και νέα φανέλα για τους «πράσινους», που έδωσαν μία μικρή γεύση στο Instagram. Συγκεκριμένα, ο Κέντρικ Ναν ήταν ο πρωταγωνιστής αυτού του teaser, φανερώνοντας τη φανέλα στους συμπαίκτες του που έμειναν με ανοιχτό το στόμα.

Νίκος Ρογκαβόπουλος, Τζέριαν Γκραντ και Γιάννης Κουζέλογλου φαίνονται στο βίντεο να φορούν την νέα «πράσινη» εμφάνιση της ομάδας, αποκαλύπτοντας έτσι ένα μεγάλο κομμάτι της.