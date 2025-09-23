Η Μπάγερν δυνάμωσε σε ρακέτα και περιφέρεια με την απόκτηση των ΜακΚόρμακ και Ραντάνοφ

Συνεχίζει την ενίσχυση της η Μπάγερν που θέλει να κλείσει και τις τελευταίες τρύπες στο ρόστερ της. Οι Βαυαροί ανακοίνωσαν την απόκτηση του Αλέξα Ραντάνοφ και του Ντάβιντ ΜακΚόρμακ. Ο Σέρβος είχε περάσει και από την Ελλάδα τη σεζόν 2022-23 για το Περιστέρι, όπου είχε 6 πόντους, 3.6 ριμπάουντ και 1.2 ασίστ ανά ματς. Την περσινή σεζόν βρέθηκε σε Μέγκα Μπάσκετ και Λέγκια Βαρσοβίας. Υπέγραψε συμβόλαιο ενός έτους με τους Βαυαρούς.

Aπό την πλευρά του ο ΜακΚόρμακ αγωνίστηκε σε Αρμάνι και Άλμπα τη σεζόν που πέρασε. Με τους Γερμανούς είχε πολύ καλύτερη παρουσια στη Euroleague, αφού μέτρησε 10.5 πόντους και 5.7 ριμπάουντ ανά ματς.