Μπάγερν: Διπλό «χτύπημα» με Ραντάνοφ και ΜακΚόρμακ
Συνεχίζει την ενίσχυση της η Μπάγερν που θέλει να κλείσει και τις τελευταίες τρύπες στο ρόστερ της. Οι Βαυαροί ανακοίνωσαν την απόκτηση του Αλέξα Ραντάνοφ και του Ντάβιντ ΜακΚόρμακ. Ο Σέρβος είχε περάσει και από την Ελλάδα τη σεζόν 2022-23 για το Περιστέρι, όπου είχε 6 πόντους, 3.6 ριμπάουντ και 1.2 ασίστ ανά ματς. Την περσινή σεζόν βρέθηκε σε Μέγκα Μπάσκετ και Λέγκια Βαρσοβίας. Υπέγραψε συμβόλαιο ενός έτους με τους Βαυαρούς.
Aπό την πλευρά του ο ΜακΚόρμακ αγωνίστηκε σε Αρμάνι και Άλμπα τη σεζόν που πέρασε. Με τους Γερμανούς είχε πολύ καλύτερη παρουσια στη Euroleague, αφού μέτρησε 10.5 πόντους και 5.7 ριμπάουντ ανά ματς.
𝐖𝐄𝐋𝐂𝐎𝐌𝐄 𝐃𝐀𝐕𝐈𝐃 & 𝐀𝐋𝐄𝐊𝐒𝐀! 👋— FC Bayern Basketball (@FCBBasketball) September 23, 2025
We strenghten our roster with David McCormack and Aleksa Radanov. Read all about it here
Roster update presented by @freelancede#FCBB #WeBallTogether
