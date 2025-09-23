Φενέρμπαχτσε: Τέλος ο Σανλί
Ο Σερτάκ Σανλί αποτελεί με κάθε επισημότητα πλέον παρελθόν από τη Φενέρμπαχτσε. Η ομάδα της Κωνσταντινούπολης έκανε γνωστό το τέλος της συνεργασίας ανάμεσα στις δύο πλευρές μέσα από δημοσίευσή της, ευχαριστώντας τον για τα όσα πρόσφερε στον σύλλογο ο Τούρκος σέντερ.
Πλέον ο έμπειρος αθλητής ετοιμάζεται για τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, με το BasketNews να αναφέρει ότι θα είναι η Ντουμπάι BC, αρχικά με συμβόλαιο δύο μηνών και με οψιόν επέκτασης.
Ο 34χρονος Τούρκος βρισκόταν στη Φενέρ από το 2023 ενώ τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, στο επίπεδο της Euroleague μετρούσε κατά μέσο όρο από 5,5 πόντους με 2,4 ριμπάουντ και 0,7 ασίστ σε 13:04 λεπτά εντός παρκέ, με την ομάδα του να φτάνει τελικά στην κατάκτηση του τροπαίου.
Her şey için teşekkürler Sertaç Şanlı! 💛💙— Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) September 23, 2025
2023-24 ve 2024-25 sezonlarında formamızı giyen ve bu süreçte elde ettiğimiz başarılarda önemli pay sahibi olan sporcumuz Sertaç Şanlı ile yollarımız ayrılmıştır.
Sertaç Şanlı’ya takımımıza yaptığı katkılar için teşekkür ediyor,… pic.twitter.com/ANZlmOrky7
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.