Η Φενέρμπαχτσε ευχαρίστησε τον Σερτάκ Σανλί για την προσφορά του στην ομάδα και ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας.

Ο Σερτάκ Σανλί αποτελεί με κάθε επισημότητα πλέον παρελθόν από τη Φενέρμπαχτσε. Η ομάδα της Κωνσταντινούπολης έκανε γνωστό το τέλος της συνεργασίας ανάμεσα στις δύο πλευρές μέσα από δημοσίευσή της, ευχαριστώντας τον για τα όσα πρόσφερε στον σύλλογο ο Τούρκος σέντερ.

Πλέον ο έμπειρος αθλητής ετοιμάζεται για τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, με το BasketNews να αναφέρει ότι θα είναι η Ντουμπάι BC, αρχικά με συμβόλαιο δύο μηνών και με οψιόν επέκτασης.

Ο 34χρονος Τούρκος βρισκόταν στη Φενέρ από το 2023 ενώ τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, στο επίπεδο της Euroleague μετρούσε κατά μέσο όρο από 5,5 πόντους με 2,4 ριμπάουντ και 0,7 ασίστ σε 13:04 λεπτά εντός παρκέ, με την ομάδα του να φτάνει τελικά στην κατάκτηση του τροπαίου.