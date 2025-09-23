Η Ντουμπάι BC είναι έτοιμη να συμπεριλάβει στο ρόστερ της τον Σανλί σύμφωνα με το Basketnews, αρχικά για δύο μήνες με οψιόν επέκτασης συμβολαίου, ως λύση στους ψηλούς μετά τον τραυματισμό του Μαμ Τζαϊτέ.

Ο Σανλί φαίνεται να είναι ο εκλεκτός της Ντουμπάι BC για να αντικαταστήσει τον άτυχο Τζαϊτέ στη θέση «5», ο οποίος υπέστη ρήξη αχίλλειου τένοντα λίγες μέρες πριν από την έναρξη της σεζόν της EuroLeague.

Ο πρωταθλητής με τη Φενέρ και δευτεραθλητής του EuroBasket 2025 με την Τουρκία θα μετακομίσει στο Ντουμπάι αρχικά για δύο μήνες, με την ομάδα να έχει οψιόν αγοράς του παίκτη μετά από αυτό το διάστημα.

Σύμφωνα με το BasketNews, οι δύο πλευρές βρίσκονται σε προχωρημένες συζητήσεις για αυτή την μετακίνηση. Η ομάδα θα έχει τη δυνατότητα επανεξέτασης της περίπτωσής του και επέκτασης του συμβολαίου του 33χρονου μετά το πέρας της διορίας των δύο μηνών.

Την περασμένη αγωνιστική περίοδο ο Σανλί είχε μέσο όρο 5,5 πόντους με 62% ευστοχία μέσα από τη ρακέτα και 36% στα τρίποντα, μαζί με 2,4 ριμπάουντ και 0,7 ασίστ σε μόλις 13 λεπτά συμμετοχής ανά παιχνίδι. Το πιο παραγωγικό του διάστημα ήρθε στα μέσα της σεζόν, όταν είχε μέσο όρο 10,6 πόντους και 2,4 ριμπάουντ σε ένα σερί επτά αγώνων που βοήθησε τη Φενερμπαχτσέ να κερδίσει τους πέντε από αυτούς.