Παναθηναϊκός: Το δώρο των «πρασίνων» στον μικρό φίλο που κυκλοφορούσε με φανέλα Ναν
Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του στο φετινό «Παύλος Γιαννακόπουλος», το οποίο διεξήχθη σε Μελβούρνη και Σίδνεϊ. Εκεί όπου οι φίλοι των «πρασίνων» είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά τα είδωλά τους.
Με την ΚΑΕ Παναθηναϊκός να κάνει πολύ χαρούμενο έναν μικρό φίλο της ομάδας. Ο μικρός φίλος του «τριφυλλιού», πήγε στην παραλία με τη φανέλα του Κέντρικ Ναν και έτσι η ΚΑΕ Παναθηναϊκός θέλησε να του κάνει ένα ξεχωριστό δώρο.
Μια επίσημη εμφάνιση με το λογότυπο του 7ου τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος».
Η ανάρτηση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός
«Η πράσινη κληρονομιά συνεχίζεται...
Ο μικρός μας φίλος από το Σίδνεϊ απέδειξε με την αγνή του αφοσίωση τι σημαίνει να μεγαλώνεις με τις ιδέες και τα ιδανικά του Παναθηναϊκού και μάλιστα χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από την Αθήνα.
Ως ελάχιστη ένδειξη ευγνωμοσύνης, του χαρίσαμε μία επίσημη εμφάνιση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR με το λογότυπο του 7ου Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος».
Γιατί κάθε φίλαθλος είναι κομμάτι της ιστορίας μας, όπου κι αν βρίσκεται!».
