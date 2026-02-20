Βίρτους - Νάπολι 83-73: Καταπληκτικός Έντουαρντς, «οδήγησε» την ομάδα του στα ημιτελικά!

Παναγιώτης Αρταβάνης
edwards_x_virtus_bologna

Η Βίρτους Μπολόνια επικράτησε της Νάπολι με 83-73 και πανηγύρισε την πρόκρισή της στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ιταλίας.

Την πρόκρισή της στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ιταλίας, πανηγύρισε η Βίρτους Μπολόνια, καθώς επικράτησε της Νάπολι με 83-73.

Παρότι δυσκολεύτηκε αρκετά στο πρώτο ημίχρονο και ήταν πίσω στην ανάπαυλα (28-35), η ομάδα του Ιβάνοβιτς μπόρεσε να αναστρέψει την κατάσταση και με ένα διαφορετικό πρόσωπο στο δεύτερο μέρος να πανηγυρίσει την πρόκριση στα ημιτελικά.

Κορυφαίος για τους γηπεδούχους ο Έντουαρντ ο οποίος τελείωσε την αναμέτρηση με 24 πόντους και 6 ριμπάουντ. Για τους ηττημένους ξεχώρισε ο διεθνής Ναζ Μήτρου-Λονγκ, πετυχαίνοντας 9 πόντους και 10 ριμπάουντ.

Στα ημιτελικά της διοργάνωσης θα βρει απέναντί της την Τορτόνα (21/02, 21:45).

 

Τα δεκάλεπτα: 15-20, 28-35, 58-54, 83-73

Βίρτους Μπολόνια: Έντουαρντς 24π., Άλστον Τζ. 16π., Νιάνγκ 13π., Ντιούφ 10π.(14ριμπ!) Ντιαρά 8π., Βιλντόζα 5π., Μόργκαν Μ 4π., Ακέλε 2π., Τζάλοου 1π.
Σύνολο: 83 π.

Νάπολι: Μπόλτον 18π., Ελ Αμίν 16π., Μήτρου-Λονγκ 9π.(10ριμπ)., Τότε 9π., Φλαγκ 8π., Σιμς 6π., Τρέιερ 3π., Καρούζο 2π., Τζεντίλε 2π.,

@Photo credits: _x_virtus_bologna
     

