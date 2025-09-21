Η Φενέρ πήρε την τρίτη θέση στο Διεθνές Τουρνουά του Ηρακλείου, επικρατώντας της Αρμάνι με 73-69 στον μικρό τελικό.

Η Φενέρ έδειξε χαρακτήρα και παρά το τραγικό της ξεκίνημα, στο τέλος πήρε τη νίκη απέναντι στην Αρμάνι με 73-69.

Η Αρμάνι βρέθηκε ακόμη και στο +17 στο ξεκίνημα, όμως η Φενέρ, μέσα από την άμυνα, ροκάνισε την διαφορά, πήρε το προβάδισμα και στο τέλος «καθάρισε» και την υπόθεση νίκη.

Χολ και Ζάγκαρς είχαν από 13 για τους νικητές, ενώ από την άλλη ο ΛεΝτέι σταμάτησε στους 14.

Φενέρμπαχτσε – Αρμάνι Μιλάνο: Το ματς

Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν μαζί στο σκοράρισμα, όπως φαίνεται από το 14-14 του 6’, όμως η συνέχεια ήταν διαφορετική. Η Αρμάνι ξεκίνησε ένα σερί, κλείνοντας το δεκάλεπτο στο 14-26, ενώ λίγο μετά το σκορ έγινε 14-31, με την διαφορά να πηγαίνει στους 17. Παρόλα αυτά, η Φενέρ δεν τα παράτησε και με αντεπίθεση διαρκείας, έτρεξε ένα επιμέρους 25-7, κάνοντας το σκορ του ημιχρόνου 39-38.

Το παιχνίδι είχε πλέον γίνει θρίλερ, με το τρίτο δεκάλεπτο να μην αλλάζει ουσιαστικά τα πράγματα, καθώς ακόμη και όταν η Αρμάνι ξέφυγε με 50-57, η Φενέρ είχε απάντηση (58-58, 30’). Ο Μπόστον πήρε πάνω του μπάλες και η Φενέρ βρέθηκε μπροστά με 69-62, ενώ, παρότι η ομάδα της Αρμάνι πάλεψε στη συνέχεια, το σκορ δεν άλλαξε. Τελικό σκορ 73-69 και νίκη για την Φενέρμπαχτσε!

