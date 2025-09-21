Ο Σακίλ ΜακΚίσικ έμεινε εκτός για λόγους ξεκούρασης από την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Ερυθρό Αστέρα στο φιλικό τουρνουά της Κρήτης.

Τη δεύτερη φιλική αναμέτρησή του, στον τελικό του Crete International Tournament θα δώσει ο Ολυμπιακός στην Κρήτη, με τον Σακίλ ΜακΚίσικ να μένει εκτός από το παιχνίδι με τον Ερυθρό Αστέρα (20:30, Live στο Gazzetta).

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας επέλεξε να αφήσει εκτός τον ΜακΚίσικ, για λόγους ξεκούρασης από την αναμέτρηση κόντρα στους Σέρβους. Όπως εκτός έμεινε και ο νεαρός, Γιώργος Μπουρνελές, με τον Ολυμπιακό να έχει 14μελή αποστολή για την αναμέτρηση.

Οι 14 του Ολυμπιακού: Γουόκαπ, Λι, Ντόρσεϊ, Λαρεντζάκης, Φουρνιέ, Νετζήπογλου, Παπανικολάου, Γουόρντ, Πίτερς, Βεζένκοβ, Μιλουτίνοφ, Αντετοκούνμπο, Χολ, Κουμάντζε.