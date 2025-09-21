Ολυμπιακός: Χωρίς ΜακΚίσικ κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα
Τη δεύτερη φιλική αναμέτρησή του, στον τελικό του Crete International Tournament θα δώσει ο Ολυμπιακός στην Κρήτη, με τον Σακίλ ΜακΚίσικ να μένει εκτός από το παιχνίδι με τον Ερυθρό Αστέρα (20:30, Live στο Gazzetta).
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας επέλεξε να αφήσει εκτός τον ΜακΚίσικ, για λόγους ξεκούρασης από την αναμέτρηση κόντρα στους Σέρβους. Όπως εκτός έμεινε και ο νεαρός, Γιώργος Μπουρνελές, με τον Ολυμπιακό να έχει 14μελή αποστολή για την αναμέτρηση.
Οι 14 του Ολυμπιακού: Γουόκαπ, Λι, Ντόρσεϊ, Λαρεντζάκης, Φουρνιέ, Νετζήπογλου, Παπανικολάου, Γουόρντ, Πίτερς, Βεζένκοβ, Μιλουτίνοφ, Αντετοκούνμπο, Χολ, Κουμάντζε.
