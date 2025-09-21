Μπαρτζώκας: «Ο Ολυμπιακός είναι καταδικασμένος να παλεύει για την πρωτιά, όπου κι αν συμμετέχει»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας αναφέρθηκε στους στόχους του Ολυμπιακού ενόψει της νέας σεζόν, με αφετηρία τη συμμετοχή των Πειραιωτών στο Stoiximan Super Cup.

Ο Ολυμπιακός ολοκληρώνει τα φιλικά προετοιμασίας απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα (20:30, COSMOTE SPORT 4, LIVE στο Gazzetta), πριν από την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεών του, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να μιλά στην ιστοσελίδα της Stoiximan GBL, υπενθυμίζοντας πως οι στόχοι των Πειραιωτών παραμένουν αμετάβλητοι.

Παπανικολάου: «Να φτάσουμε μέχρι το τέλος στο Final Four της EuroLeague»

Ο κόουτς του Ολυμπιακού ανέφερε: «Πρώτα απ’ όλα θέλω να ευχηθώ σε όλες τις ομάδες καλή επιτυχία και πάνω απ’ όλα υγεία. Στο διάστημα της προετοιμασίας είχαμε αρκετές απουσίες λόγω των Εθνικών ομάδων, ωστόσο, δεν θεωρώ πως αυτό θα μας επηρεάσει πολύ, καθώς όλοι όσοι απουσίασαν είναι χρόνια στην ομάδα και δεν χρειάζονται χρόνο προσαρμογής.

Από ’κει και πέρα, κάναμε λίγες αλλά ουσιαστικές προσθήκες, δουλέψαμε αρκετά καλά στο διάστημα της προετοιμασίας και θέλουμε στο Super Cup να δείξουμε το καλό μας πρόσωπο και να το κατακτήσουμε για τέταρτη σερί χρονιά.

Ξέρω πως δεν θα πρωτοτυπήσω, όμως, όπως έχω πει κατ’ επανάληψη, οι στόχοι του Ολυμπιακού δεν αλλάζουν. Η ομάδα μας είναι… καταδικασμένη να παλεύει για την πρωτιά σε όποια διοργάνωση συμμετέχει, και αυτό ακριβώς θα κάνουμε και φέτος».