Η Μπασκόνια ανακοίνωσε την απόκτηση του Μαρκίς Νόουελ, του 26χρονου Αμερικανού πόιντ γκαρντ που αγωνιζόταν μέχρι πρότινος στη G-League. Ο παίκτης υπέγραψε συμβόλαιο έως το 2027 και μέσα στις επόμενες ημέρες θα τεθεί στη διάθεση του Πάολο Γκαλμπιάτι.

Τη σεζόν 2024/25, με τη φανέλα των Ρίο Γκράντε Βάλεϊ Βάιπερς, ο Νόουελ είχε κατά μέσο όρο 16,1 πόντους, 8,3 ασίστ και 18,3 μονάδες αξιολόγησης σε 49 παιχνίδια στην αναπτυξιακή λίγκα του ΝΒΑ. Πλέον θα περάσει για πρώτη φορά τον Ατλαντικό προκειμένου να παίξει μπάσκετ στην Ευρώπη, κάνοντας το ντεμπούτο του στη EuroLeague με την Μπασκόνια.