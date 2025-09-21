Ο Κέντρικ Ναν μετά τη νίκη επί των Adelaide 36ers αντάλλαξε φανέλες με τον Μπράις Κότον.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR ολοκλήρωσε τους αγώνες του στην Αυστραλία με τον καλύτερο τρόπο, έχοντας πάρει τη νίκη επί των Adelaide 36ers με 106-89 και πλέον ετοιμάζεται για την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεών του.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Κέντρικ Ναν και ο Μπράις Κότον πρόσφεραν μία αρκετά όμορφη στιγμή καθώς αντάλλαξαν μεταξύ τους τις φανέλες, δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο σεβασμό ο ένας για τον άλλον.