Παναθηναϊκός - Adelaide 36ers: Ο Ναν αντάλλαξε φανέλα με τον Μπράις Κότον (vid)
Ο Παναθηναϊκός AKTOR ολοκλήρωσε τους αγώνες του στην Αυστραλία με τον καλύτερο τρόπο, έχοντας πάρει τη νίκη επί των Adelaide 36ers με 106-89 και πλέον ετοιμάζεται για την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεών του.
Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Κέντρικ Ναν και ο Μπράις Κότον πρόσφεραν μία αρκετά όμορφη στιγμή καθώς αντάλλαξαν μεταξύ τους τις φανέλες, δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο σεβασμό ο ένας για τον άλλον.
Kendrick Nunn and Bryce Cotton exchanged jerseys, sealing the night with respect and true basketball spirit! 🤝💚#WeTheGreens #Club1908 #OneClubOneApp #PavlosGiannakopoulosTournament pic.twitter.com/jbkckIqZiT— Panathinaikos BC (@Paobcgr) September 21, 2025
