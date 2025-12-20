Μία σπάνια εικόνα θα λάβει χώρα στο Telekom Center Athens, καθώς στο Παναθηναϊκός - Ηρακλής πρόκειται να παρευρεθούν και φίλαθλοι του «Γηραιού» για πρώτη φορά στο γήπεδο των «πράσινων».

Δεν είναι λίγες οι φορές που το ελληνικό πρωτάθλημα δεν θυμίζει γιορτή, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες της Stoiximan GBL, ωστόσο κόντρα σε αυτό το ρεύμα ο Παναθηναϊκός και ο Ηρακλής δίνουν το παράδειγμα στέλνοντας ένα μήνυμα που ξεπερνά αντιπαλότητες και αντιπαραθέσεις.

Το Σάββατο στο «Telekom Center Athens», για την 11η αγωνιστική της Stoiximan GBL, οι δύο ομάδες δεν θα μοιραστούν μόνο το παρκέ, αλλά και τις κερκίδες. Μετά από συνεννόηση των συλλόγων και, κυρίως, των οργανωμένων οπαδών τους, συμφωνήθηκε η οργανωμένη παρουσία φιλάθλων και των δύο πλευρών στο ίδιο γήπεδο, σε μια εικόνα που έχουμε καιρό να δούμε στο ελληνικό μπάσκετ.

Μάλιστα, αυτή είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο στο γήπεδο του Παναθηναϊκού σε επίπεδο ελληνικού πρωταθλήματος, με εξαίρεση τους αγώνες της EuroLeague φυσικά, που κάτι παρόμοιο έχει συμβεί κατά καιρούς.

Οι δύο πλευρές έδωσαν τα χέρια, αποδεικνύοντας ότι μπορούν να συνυπάρξουν με σεβασμό. Περίπου 300 με 350 φίλοι του Ηρακλή αναμένεται να ταξιδέψουν στην Αθήνα και να πάρουν θέση στο πάνω διάζωμα του γηπέδου, στηρίζοντας την ομάδα τους.

Η συγκεκριμένη κίνηση μόνο τυχαία δεν είναι. Πρόκειται ουσιαστικά για μια πράξη ανταπόδοσης, αφού πέρυσι περισσότεροι από 200 φίλοι του Παναθηναϊκού είχαν βρεθεί στο Ιβανώφειο για την αναμέτρηση της Α1 Γυναικών ανάμεσα στις δύο ομάδες. Τότε, οι «πράσινοι» όχι μόνο έδωσαν δυναμικό παρών, αλλά ύψωσαν και πανό με ξεκάθαρο μήνυμα: «Ναι στις μετακινήσεις των οπαδών».

Το τζάμπολ έχει οριστεί για τις 18:15 και η αναμέτρηση θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ Σπορ 2.