Η Παρτίζαν δυσκολεύτηκε απέναντι στους... γηπεδούχους Σίδνεϊ Κινγκς ωστόσο κατάφερε να πάρει τη νίκη με 93-90 στο 7ο τουρνουά "Παύλος Γιαννακόπουλος". Τρεις ευκαιρίες για τους Κινγκς να στείλουν το ματς στην παράταση με διαδοχικά άστοχα τρίποντα.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΙΔΝΕΪ: Γιώργος Κούβαρης

Σκληρά καρύδια αποδείχθηκαν οι Αυστραλοί των Σίδνεϊ Κινγκς απέναντι στην (λειψή ωστόσο) Παρτίζαν μέχρι να επικρατήσει η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς με 93-90. Και μάλιστα μπροστά σε περισσότερους από 15.000 θεατές στην εντυπωσιακή "Qudos Bank Arena" στο Σίδνεϊ και σε μια ατμόσφαιρα που θύμιζε (συνολικά) παιχνίδι του NBA.

Το ματς ήταν πραγματικό ντέρμπι από το 2ο δεκάλεπτο και μετά! Στο πρώτο κομμάτι του αγώνα η Παρτίζαν έδειχνε να ελέγχει το παιχνίδι έχοντας πάρει και προβάδισμα 11 πόντων (49-38) δύο λεπτά πριν από το τέλος του ημιχρόνου (50-46). Όμως έκτοτε οι γηπεδούχοι Κινγκς έγιναν... στενός κορσές στους παίκτες του Ομπράντοβιτς και όχι μόνο "ροκάνισαν" την διαφορά αλλά πήραν και προβάδισμα στην τελευταία περίοδο.

Η... τριποντάρα του Βάνια Μαρίνκοβιτς από τη μία πλευρά του παρκέ στην άλλη με το buzzer beater του 3ου δεκαλέπτου για το 69-66 δεν έφερε την ψυολογική ώθηση στην ομάδα του καθώς οι Κιγνκς πέρασαν μπροστά με 84-86 τρία λεπτά πριν από το τέλος του αγώνα. Όμως από εκείνη τη στιγμή και μετά "μίλησε" η εμπειρία της Παρτίζαν σε υψηλό επίπεδο με αποτέλεσμα να φτάσει στην τελική επικράτηση με 93-90.

Partizan's Vanja Marinkovic shot that from Belgrade



Watch live on Fox Sports 505, Kayo and Disney+ 📺 pic.twitter.com/yIDdoPNwS5 — NBL (@NBL) September 21, 2025

Τζόουνς και Πάρκερ ήταν εκείνοι που "γλίτωσαν" την Παρτίζαν από των Σίδνεϊ Κινγκς τα δόντια και τις απειλητικές διαθέσεις "υπογράφοντας" στο τέλος τη νίκη της ομάδας τους στο 7ο τουρνουά "Παύλος Γιαννακόπουλος". Για τους νικητές ο Τζαμπάρι Πάρκερ είχε 24 πόντους με 5/12 δίποντα, 3/7 τρίποντα και 5/6 βολές, ενώ ακολούθησε ο Μίλτον είχε 21 πόντους με 9/14 εντός παιδιάς.

Ο Καρλίκ Τζόουνς αποδείχθηκε παίκτης της τελευταίας στιγμής και μέτρησε 18 πόντους, 5 ασίστ και 4 ριμπάουντ, ενώ "διψήφιος" ήταν και ο Στέρλινγκ Μπράουν με άλλους 17 πόντους και 12 ριμπάουντ!

Για τους Κινγκς, ο Τζεϊλίν Γκάλογουεϊ είχε 20 πόντους με 6/10 τρίποντα, ενώ οι Κέντρικ Ντέιβις και Ξαβιέ Κουκς ακολούθησαν με 19 και 14 πόντους αντίστοιχα. Ο πρώην NBAer, Ματ Ντελαβεντόβα, είχε 10 ασίστ (!) αλλά μόλις 0/6 εντός παιδιάς.

Τα δεκάλεπτα: 30-23, 50-46, 69-66, 93-90.