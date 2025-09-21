Ο Βάνια Μαρίνκοβιτς πέτυχε ένα απίθανο τρίποντο από τη μία πλευρά του γηπέδου στην άλλη στο φιλικό της Παρτίζαν με τους Σίντνεϊ Κινγκς.

Η Παρτίζαν αντιμετώπισε τους Σίντνεϊ Κινγκς σε φιλικό προετοιμασίας στην Αυστραλία, και ο Βάνια Μαρίνκοβιτς πέτυχε ένα απίθανο τρίποντο στο φινάλε της τρίτης περιόδου.

Με 1,5’’ να απομένουν, οι Σέρβοι είχαν την επαναφορά, η μπάλα έφτασε στον Μαρίνκοβιτς, και εκείνος την… μπουμπούνισε από τη μία πλευρά του γηπέδου στην άλλη, διαμορφώνοντας το 69-66 για την ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, με τον σπίκερ να μην μπορεί να το πιστέψει!