Παρτίζαν: O Μαρίνκοβιτς σκόραρε από το… σπίτι του και τρέλανε τον σπίκερ!

Γιάννης Σταυρουλάκης
Ο Βάνια Μαρίνκοβιτς πέτυχε ένα απίθανο τρίποντο από τη μία πλευρά του γηπέδου στην άλλη στο φιλικό της Παρτίζαν με τους Σίντνεϊ Κινγκς.

Η Παρτίζαν αντιμετώπισε τους Σίντνεϊ Κινγκς σε φιλικό προετοιμασίας στην Αυστραλία, και ο Βάνια Μαρίνκοβιτς πέτυχε ένα απίθανο τρίποντο στο φινάλε της τρίτης περιόδου.

Με 1,5’’ να απομένουν, οι Σέρβοι είχαν την επαναφορά, η μπάλα έφτασε στον Μαρίνκοβιτς, και εκείνος την… μπουμπούνισε από τη μία πλευρά του γηπέδου στην άλλη, διαμορφώνοντας το 69-66 για την ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, με τον σπίκερ να μην μπορεί να το πιστέψει!

     

