Ο Λόνι Γουόκερ παραδέχθηκε ότι ο Κέντρικ Ναν είναι από τους πρωτοπόρους όσον αφορά την μετακίνηση και την προσαρμογή των Αμερικανών που έρχονται να παίξουν μπάσκετ στην Ευρώπη, σημειώνοντας παράλληλα ότι ο σούπερ σταρ του Παναθηναϊκού είναι εξαιρετικός άνθρωπος.

Ο Λόνι Γουόκερ υπέγραψε ένα ηγετικό συμβόλαιο στη Μακάμπι προκειμένου να επιστρέψει στην Ευρώπη για λογαριασμό της «ομάδας του λαού», αποδίδοντας τα credits στον Κέντρικ Ναν για το γεγονός ότι ο ίδιος προσαρμόστηκε τόσο γρήγορα πέρσι.

«Όλα ξεκίνησαν πραγματικά χάρη στον Κέντρικ Ναν. Είναι ένας από τους πρωτοπόρους όσον αφορά τους Αμερικανούς που νιώθουν πιο άνετα ή βλέπουν ότι μπορούν να προσαρμοστούν εδώ. Έχει δείξει ότι είναι δυνατό», είπε ο Γουόκερ στην επίσημη ιστοσελίδα της EuroLeague.

«Όταν έχεις έναν παίκτη σαν κι αυτόν, είναι σαν ένα ντόμινο. Ήμουν ο επόμενος στη σειρά. Τώρα όλο και περισσότεροι Αμερικανοί έρχονται εδώ, οπότε προσπαθώ απλώς να δίνω τον καλύτερό μου εαυτό, να απαντώ στις ερωτήσεις όσο καλύτερα μπορώ και να τους κάνω να κατανοήσουν τη διαφορά ανάμεσα στο NBA και την EuroLeague».

Ο Γουόκερ και ο Ναν μοιράστηκαν τα αποδυτήρια στους Λος Άντζελες Λέικερς, κατά τη σεζόν 2022-23. «Μέχρι σήμερα, συνεχίζουμε να μιλάμε για διάφορα», είπε ο Γουόκερ αναφερόμενος στη σχέση του με τον Ναν. «Είναι ένας σπουδαίος άνθρωπος. Είμαι πολύ ευγνώμων που έχω κάποιον σαν κι αυτόν στο πλευρό μου».