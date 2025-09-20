Αταμάν: «Να κερδίσουμε τη Euroleague»
Στην Αυστραλία συνεχίζει να βρίσκεται ο Παναθηναϊκός για το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» και μαζί με την αποστολή της Παρτίζαν πέρασε μια ξεχωριστή βραδιά το βράδυ της Παρασκευής (19/9) στο Σίδνεϊ.
Η διοργανώτρια αρχή του NBL έκανε ένα... μίνι tour εν πλώ στις δύο ομάδες στον ποταμό Παραμάτα, με τα μέλη των αποστολών να μένουν άκρως εντυπωσιασμένα από τα όσα αντίκρισαν.
Ο Εργκίν Αταμάν μίλησε στο Ελληνικό Πρόγραμμα της δημόσιας αυστραλιανής ραδιοφωνίας SBS και στάθηκε μεταξύ άλλων στους στόχους του τριφυλλιού.
Για την Τουρκία στο Εurobasket είπε: «Είναι εκπληκτικό, καθώς τον τελικό στην Τουρκία τον παρακολούθησαν ζωντανά 18 εκατομμύρια άνθρωποι. Η Τουρκία έκανε μια μεγάλη επένδυση στο μπάσκετ και δικαιώθηκε».
Για το μήνυμα του στην ελληνική πολιτεία: «Ελπίζω ότι μετά από αυτά τα αποτελέσματα και η ελληνική κυβέρνηση θα επενδύσει περισσότερο στο μπάσκετ. Η Ελλάδα έχει παράδοση και πρέπει να αξιοποιήσει το δυναμικό της».
Για τους στόχους του Παναθηναϊκού: «Οι στόχοι μας είναι ξεκάθαροι: πρώτα να φτάσουμε στα play off, μετά στο Final Four και φυσικά να προσπαθήσουμε να κερδίσουμε την Euroleague».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.