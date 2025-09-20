Αταμάν: «Να κερδίσουμε τη Euroleague»

Ο Εργκίν Αταμάν ξεκαθάρισε για άλλη μια φορά τους στόχους του Παναθηναϊκού.

Στην Αυστραλία συνεχίζει να βρίσκεται ο Παναθηναϊκός για το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» και μαζί με την αποστολή της Παρτίζαν πέρασε μια ξεχωριστή βραδιά το βράδυ της Παρασκευής (19/9) στο Σίδνεϊ.

Η διοργανώτρια αρχή του NBL έκανε ένα... μίνι tour εν πλώ στις δύο ομάδες στον ποταμό Παραμάτα, με τα μέλη των αποστολών να μένουν άκρως εντυπωσιασμένα από τα όσα αντίκρισαν.

Ο Εργκίν Αταμάν μίλησε στο Ελληνικό Πρόγραμμα της δημόσιας αυστραλιανής ραδιοφωνίας SBS και στάθηκε μεταξύ άλλων στους στόχους του τριφυλλιού.

Για την Τουρκία στο Εurobasket είπε: «Είναι εκπληκτικό, καθώς τον τελικό στην Τουρκία τον παρακολούθησαν ζωντανά 18 εκατομμύρια άνθρωποι. Η Τουρκία έκανε μια μεγάλη επένδυση στο μπάσκετ και δικαιώθηκε».

Για το μήνυμα του στην ελληνική πολιτεία: «Ελπίζω ότι μετά από αυτά τα αποτελέσματα και η ελληνική κυβέρνηση θα επενδύσει περισσότερο στο μπάσκετ. Η Ελλάδα έχει παράδοση και πρέπει να αξιοποιήσει το δυναμικό της».

Για τους στόχους του Παναθηναϊκού: «Οι στόχοι μας είναι ξεκάθαροι: πρώτα να φτάσουμε στα play off, μετά στο Final Four και φυσικά να προσπαθήσουμε να κερδίσουμε την Euroleague».