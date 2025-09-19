Δείτε τον τρόπο με τον οποίο ο Ολυμπιακός επέστρεψε από το -13 και πήρε τη νίκη απέναντι στην Αρμάνι Μιλάνο, στο φιλικό τουρνουά της Κρήτης.

Ο Ολυμπιακός κατάφερε να γυρίσει από το -13, με το οποίο η Αρμάνι προηγήθηκε στα μέσα της τρίτης περιόδου και έτσι πήρε τη νίκη με 76-71, μαζί και το εισιτήριο για τον τελικό του διεθνούς φιλικού τουρνουά της Κρήτης.

Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν μπροστάρη στο δεύτερο μέρος τον Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος πέτυχε μεγάλα τρίποντα και σάλπισε την ανατροπή. Ενώ πολύ καλοί ήταν και οι Τάισον Γουόρντ, Ντόντα Χολ που προσέθεσαν ενέργεια στο παρκέ και βοήθησαν στην ανατροπή.