Stoiximan GBL: Το πρόγραμμα της regular season, 12 Οκτώβρη το Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός
Αντίστροφα μετράμε για την έναρξη της regular season, η οποία θα ξεκινήσει το Σαββατοκύριακο 4-5 Οκτώβρη. Γνωστό έγινε το πρόγραμμα της regular season στη Stoiximan GBL, με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στις 12 Οκτώβρη (19:00). Δεύτερη αγωνιστική το ντέρμπι αιωνίων.
Στην πρεμιέρα η Καρδίτσα θα παίξει με τον Άρη στις 16:00, ενώ την ίδια ώρα η ΑΕΚ θα φιλοξενηθεί στη Ρόδο από τον Κολοσσό. Στις 19:00 της 4ης Οκτώβρη ο Ηρακλής θα κοντραριστεί με τον Προμηθέα και ο Πανιώνιο με το Περιστέρι. Μια μέρα μετά ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στο Μαρούσι στη 13:00 και ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ.
Η πρεμιέρα της Stoiximan GBL
4/10
Kαρδίτσα-Άρης 16:00
Κολοσσός-ΑΕΚ 16:00
Ηρακλής-Προμηθέας 19:00
Πανιώνιος - Περιστέρι 19:00
5/10
Μαρούσι - Ολυμπιακός 13:00
Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ 16:00
Αναλυτικά το πρόγραμμα του πρώτου γύρου
