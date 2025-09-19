Αντίστροφα μετράμε για την έναρξη της regular season της Stoiximan GBL, με τον Ολυμπιακό να κοντράρεται με τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ στις 12 Οκτώβρη (2η αγωνιστική).

Αντίστροφα μετράμε για την έναρξη της regular season, η οποία θα ξεκινήσει το Σαββατοκύριακο 4-5 Οκτώβρη. Γνωστό έγινε το πρόγραμμα της regular season στη Stoiximan GBL, με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στις 12 Οκτώβρη (19:00). Δεύτερη αγωνιστική το ντέρμπι αιωνίων.

Στην πρεμιέρα η Καρδίτσα θα παίξει με τον Άρη στις 16:00, ενώ την ίδια ώρα η ΑΕΚ θα φιλοξενηθεί στη Ρόδο από τον Κολοσσό. Στις 19:00 της 4ης Οκτώβρη ο Ηρακλής θα κοντραριστεί με τον Προμηθέα και ο Πανιώνιο με το Περιστέρι. Μια μέρα μετά ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στο Μαρούσι στη 13:00 και ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ.

Η πρεμιέρα της Stoiximan GBL

4/10

Kαρδίτσα-Άρης 16:00

Κολοσσός-ΑΕΚ 16:00

Ηρακλής-Προμηθέας 19:00

Πανιώνιος - Περιστέρι 19:00

5/10

Μαρούσι - Ολυμπιακός 13:00

Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ 16:00

Αναλυτικά το πρόγραμμα του πρώτου γύρου