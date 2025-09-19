Παίκτης της Εφές αναμένεται να γίνει από τη νέα σεζόν ο Τζόρνταν Λόιντ, όπως αναφέρει το bebasket.

Από τη Μονακό στην Εφές φαίνεται πως θα μετακομίσει ο Τζόρνταν Λόιντ. Ο Αμερικανός, με πολωνικό διαβατήριο που αγωνίστηκε στο πρόσφατο EuroBasket, είδε το όνομά του να συνδέεται με αρκετές ομάδας.

Μία εξ αυτών ήταν και η Ρεάλ, όμως το tanteo που υπάρχει στην Ισπανία, με τη Βαλένθια να κατέχει τα δικαιώματά του, έβαλε στοπ στη μεταγραφή.

Όπως αναφέρει το γαλλικό «bebasket», ο Λόιντ συμφώνησε με την Εφές για να συνεχίσει εκεί την καριέρα του. Με τους Τούρκους να εκμεταλλεύονται το γεγονός πως η Μονακό δε σκόπευε να τον διατηρήσει στο ρόστερ της, παρότι είχε συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2026.

Στην περσινή του πορεία στην EuroLeague με τη Μονακό μέτρησε 9.0 πόντους, 2.9 ριμπάουντ και 1.7 ασίστ σε 20'48'' μέσο όρο.