Με προορισμό την Αθήνα: Η μεγαλύτερη Euroleague όλων των εποχών ξεκινά!

20 ομάδες, 38 αγωνιστικές, νέοι «μνηστήρες», νέες προκλήσεις. Η φετινή Euroleague θα είναι η μεγαλύτερη όλων των εποχών, με τον λαμπερό της επίλογο να γράφεται σε ελληνικό παρκέ μετά από 19 χρόνια!

Ντουμπάι, Κυριακή 25 Μαΐου. Ο τελικός της Euroleague έχει μόλις τελειώσει. Το κομφετί πέφτει σε κιτρινόμαυρο χρώμα, η Φενέρμπαχτσε του Σάρας έχει νικήσει τη Μονακό του Βασίλη Σπανούλη και απολαμβάνει το νέκταρ στην κορυφή της Ευρώπης.

Λίγη ώρα νωρίτερα, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός παίζουν για την 3η θέση, σε ένα… δυστοπικό σενάριο που κανείς δεν φανταζόταν στη διάρκεια της σεζόν, όταν όλα έδειχναν πως θα έχουμε τον πρώτο ελληνικό τελικό στην ιστορία του θεσμού.

Ήταν η σκληρή συνειδητοποίηση πως η σεζόν 2024/25 ήταν η πιο ανταγωνιστική, απαιτητική κι ανατρεπτική που είχαμε δει ποτέ. Ένας αδυσώπητος μαραθώνιος. Πού να ξέραμε τι θα ακολουθούσε.

Πέρασαν 4 μήνες από τότε και είμαστε πλέον πίσω στις… εργοστασιακές ρυθμίσεις. Οι μπασκετικές συνήθειες επιστρέφουν: γήπεδο μετά τη δουλειά, Πέμπτη ή Παρασκευή βράδυ στο σπίτι συντονισμένοι στα κανάλια Novasports, διαβολοβδομάδες, fantasy. Η εποχή του «i feel devotion» στα καλύτερά της.

Μαζί με όλα αυτά, λοιπόν, επιστρέφει η Euroleague. Από τις 30/9, η κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση έρχεται στην EON και τα κανάλια Novasports και υπόσχεται ατελείωτη δράση.

Οι «αιώνιοι» μπαίνουν στον στίβο όχι 18, αλλά 20 ομάδων. Τα ματς από 34 γίνονται 38, στη «μάχη» για ένα από τα 6 εισιτήρια των play-offs και ένα από τα 4 των play-in. Είναι δεδομένο, δηλαδή, ότι οι μισές ομάδες θα μείνουν εκτός post season.

Τα αστέρια παραμένουν, μαζί και το υψηλό επίπεδο ανταγωνισμού μεταξύ των «μνηστήρων» για την κούπα. Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός διατηρώντας τον κορμό τους και συμπληρώνοντας τα κενά στο ρόστερ, στοχεύουν για άλλη μια χρονιά προς την κορυφή. Η πρωταθλήτρια Φενέρ έχασε βασικά της στελέχη αλλά φρόντισε να ενισχυθεί για να υπερασπιστεί τα σκήπτρα της. Η Ρεάλ Μαδρίτης έμαθε από την περσινή μέτρια πορεία της και φαντάζει ξανά εκ των φαβορί. Μονακό, Εφές, Μπαρτσελόνα, Ερυθρός Αστέρας και όχι μόνο θα παλέψουν ξανά για να μπουν σφήνα στο Final Four.

Κι όπου Final Four, γράψτε Αθήνα 2026! Αν μέχρι πρότινος το ενδιαφέρον για τη νέα Euroleague περιστρεφόταν γύρω από το «ασφυκτικό» καλεντάρι και τη μαραθώνια διαδρομή, πλέον όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο TELEKOM CENTER ATHENS», στο Κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων.

19 χρόνια μετά, το απόλυτο ραντεβού της Euroleague επανέρχεται σε ελληνικό έδαφος. Η καρδιά του ευρωπαϊκού μπάσκετ θα χτυπήσει δυνατά, όπως κι αυτές των Ελλήνων φιλάθλων που ελπίζουν να δουν τις ομάδες τους, Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό για 3η διαδοχική χρονιά στο «καρέ» των διεκδικητών της κούπας!

Μέχρι τότε, φυσικά, η σεζόν θα περάσει από… 40 κύματα. Σασπένς, ματς χωρίς αύριο, highlights και ατομικές παραστάσεις επιπέδου MVP από τους επίδοξους κατακτητές του τίτλου. Μια εμπειρία που απογειώνεται μέσα από την EON και την υπηρεσία EON Sports Mode, η οποία δίνει ζωντανά στατιστικά για τις δημοφιλείς αθλητικές μεταδόσεις ποδοσφαίρου, μπάσκετ και τένις, και δείχνει τις πιο σημαντικές φάσεις σε replay.

Η αρχή του φετινού ταξιδιού γίνεται με μια «καυτή» διπλή αγωνιστική. Στις 30/9 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Μπάγερν στο «TELEKOM CENTER ATHENS», ενώ ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στη Βιτόρια απέναντι στην Μπασκόνια. Οι ελληνοισπανικές «μονομαχίες» κορυφώνονται στη 2η αγωνιστική (2-3/10) με τον Ολυμπιακό να κοντράρεται στη Μαδρίτη με τη Ρεάλ και τους Πράσινους να φιλοξενούν την Μπαρτσελόνα.

Η αντίστροφη μέτρηση για τη φετινή σεζόν, μόλις ξεκίνησε!