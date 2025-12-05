Ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε αναζήτηση νέου προπονητή για την άκρη του πάγκου στη Β' ομάδα και σύμφωνα με τους Ισπανούς, ένας πρώην ποδοσφαιριστής του Μεντιλίμπαρ είναι ψηλά στη λίστα.

Ο Ρομέν Πιτό αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από τον Ολυμπιακό μετά την πορεία που κάνει η Β' ομάδα στον Νότιο Όμιλο της Superleague 2 θα ακολουθήσει τον δρόμο των Ζοσέ Ανιγκό και Τομάς Μπενεντέτ.

Από εκεί και πέρα, σύμφωνα με το « eldesmarque », οι Πειραιώτες έχουν βρει τον εκλεκτό και αυτός ακούει στο όνομα του Αλβάρο Ρούμπιο, ο οποίος έμεινε ελεύθερος στο τέλος της περασμένης σεζόν από τη Βαγιαδολίδ.

Ο 46χρονος προπονητής ήταν ένας από τους... στρατιώτες του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ όσο ήταν στη Βαγιαδολίδ καθώς υπό τις οδηγίες του Ισπανού, ο Ρούμπιο μέτρησε 112 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις.

Μάλιστα, το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει ότι η περίπτωση του Ρούμπιο είναι με τις... ευλογίες και τα καλά λόγια του Μεντιλίμπαρ, ο οποίος γνωρίζει αρκετά καλά την περίπτωση του ανερχόμενου κόουτς.

🇬🇷 Álvaro Rubio, rumbo a Grecia https://t.co/exm48RNyNy — ElDesmarque Valladolid (@DesmarquePucela) December 4, 2025

Ποιος είναι ο Αλβάρο Ρούμπιο

Ένας πιστός... στρατιώτης της Βαγιαδολίδ που ήταν πάντα εκεί για τον σύλλογο. Ο Αλβάρο Ρούμπιο γεννήθηκε στις 18 Απριλίου του 1979 στο Λογκρόνιο και ξεκίνησε την καριέρα του από τη Ζαραγόσα πριν μετακομίσει στην Αλμπαθέτε και μείνει εκεί για έξι χρόνια, χτίζοντας ένα καλό όνομα στην Ισπανία με 109 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.

Ήταν κυρίως αμυντικός χαφ και κάπως έτσι το καλοκαίρι του 2006, η Βαγιαδολίδ τον έκανε δικό της. Ήταν η αρχή μίας τεράστιας αγάπης με τον Ισπανό ποδοσφαιριστή να υπηρετεί το έμβλημά της για δέκα χρόνια (!) καταγράφοντας συνολικά 294 συμμετοχές με απολογισμό 7 γκολ και 12 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις ενώ κατέκτησε και το πρωτάθλημα της Β' κατηγορίας. Έκλεισε την καριέρα του στην Ινδία και συγκεκριμένα στην Μπενγκαλούρου πριν επιστρέψει στην Ισπανία και αναλάβει ως βοηθός προπονητής στη Βαγιαδολίδ.

Σπουδαίο φακτ είναι το γεγονός ότι έχει στεφθεί πρωταθλητής Κόσμου με την Ισπανία στο ηλικιακό γκρουπ Κ20 το 1999 όπου αγωνίστηκε σε μόλις ένα ματς και είχε συμπαίκτες όπως ο Μαρτσένα, ο Πάμπλο Ορμπάιθ, ο Γκάμπρι και ο Τσάβι.

Στην προπονητική μπήκε σχεδόν αμέσως, με τον Σέρχιο να τον παίρνει κοντά του το 2017 ως βοηθό προπονητή. Έμεινε στο πλάι του Πακέτα και του Σαμπέρντο ενώ ανέλαβε ο ίδιος σε δύο διαφορετικές θητείες. Τη μία ήταν τη σεζόν 2023/24 και την άλλη τη σεζόν 2024/25 καταγράφοντας συνολικά 25 παιχνίδια στην άκρη του πάγκου με απολογισμό τρεις νίκες, έξι ισοπαλίες και 16 ήττες.

Αποκορύφωμα στην πορεία του ήταν οι 389 μέρες που έκατσε στον πάγκο της δεύτερης ομάδας της Βαγιαδολίδ, πριν αναλάβει την πρώτη ομάδα, όπου σε 38 παιχνίδια είχε 15 νίκες, 12 ισοπαλίες και 11 ήττες, δημιουργώντας ένα από τα καλύτερα γκρουπ του συλλόγου στη συγκεκριμένη ηλικιακή κατηγορία.