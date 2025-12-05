Ο τεχνικός των πρωταθλητών Ευρώπης σκέφτηκε έναν ιδιαίτερο τρόπο για να... βοηθάει τους ποδοσφαιριστές του την ώρα της προπόνησης.

Για ακόμη μια φορά ο Λουίς Ενρίκε και οι....ιδέες του γίνονται viral στο παγκόσμιο ποδοσφαιρικό κοινό. Ο τεχνικός της Παρί Σεν Ζερμέν, που αρκετές φορές προπονεί την ομάδα από... ψηλά, ή παρακολουθεί τα πρώτα ημίχρονα των αγώνων από την εξέδρα, σκέφτηκε ακόμη ένα «τρικ».

Ο Ισπανός ψάχνει συνεχώς νέους τρόπους για να εξελίσσεται και να βοηθά τους ποδοσφαιριστές του, και βρήκε έναν ακόμη, που αφορά τις προπονήσεις.

Συγκεκριμένα, στην προπόνηση της Πέμπτης (4/12) εθεάθη στο κέντρο της Παρί ένας γιγαντιαίος πίνακας, στον οποίο πάνω αναγράφονταν τα ονόματα των παικτών του συλλόγου. Αυτά, ήταν γραμμένα με κόκκινο και μαύρο χρώμα, έτσι ώστε να ξεχωρίζουν οι αμυντικοί με τους επιτιθέμενους.

Ουσιαστικά ο «Λούτσο» θέλησε έτσι να διευκολύνει τους αθλητές του στην κατανόηση της συγκεκριμένης άσκησης και της θέσης που πρέπει να έχει ο καθένας στον αγωνιστικό χώρο, όμως στα σχόλια των social media δεν έλειψαν και εκείνοι που έκαναν λόγο για «κόλπο παραπλάνησης των αντιπάλων».