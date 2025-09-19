Αμφίβολη είναι η συμμετοχή τριών παικτών της Βαλένθια, στην πρεμιέρα της Euroleague με αντίπαλο τη Βιλερμπάν.

Μερικές ημέρες έχουν μείνει πλέον για την έναρξη της Euroleague για τη σεζόν του 2025-26, με τη Βαλένθια ωστόσο να αντιμετωπίζει προβλήματα όπως αναφέρουν οι Ισπανοί.

Πιο συγκεκριμένα, αμφίβολη κρίνεται η συμμετοχή τριών παικτών της στα παιχνίδια της πρώτης «διαβολοβδομάδας» -με την οποία αρχίζει η νέα αγωνιστική περίοδος- με τους Ζαν Μοντέρο, Μπράνκου Μπάντιο και Τσάβι Λόπες Αροστέγκι να κάνουν... αγώνα δρόμου ώστε να προλάβουν το τζάμπολ.

Όπως ανέφερε ο Λουίς Αρμπαλέχο και οι τρεις θα αναγκαστούν να μείνουν εκτός του Σούπερ Καπ: «Ο Μπράνκου θα χρειαστεί τρεις με τέσσερις εβδομάδες, το ίδιο περίπου και ο Τσάμπι. Ο Μοντέρο, αν και δεν είναι κάτι σοβαρό, μπορεί να μείνει έξω για τέσσερις με πέντε εβδομάδες. Είναι εκτός Σούπερ Καπ και πολύ δύσκολο να προλάβουν την EuroLeague, που ξεκινά δύο μέρες μετά».

Το πρώτο παιχνίδι της Βαλένθια είναι προγραμματισμένο για την Τετάρτη (1/10) με αντίπαλο τη Βιλερμπάν στη Γαλλία ενώ στο δεύτερο μέρος της διπλής αγωνιστικής θα αντιμετωπίσει εντός έδρας τη Βίρτους Μπολόνια.