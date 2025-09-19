Παναθηναϊκός: Επίσκεψη σε ιδρύματα φροντίδας ηλικιωμένων και ατόμων με ειδικές ανάγκες από Παρθενόπουλο και Δέσποινα Γιαννακοπούλου στην Αυστραλία
Ο Παναθηναϊκός AKTOR συνεχίζει το ταξίδι του στην Αυστραλία για το «Παύλος Γιαννακόπουλος», με το «τριφύλλι» να έχει φτάσει πλέον στο Σίδνεϊ, εκεί όπου είχε μάλιστα την ευκαιρία να βγάλει και φωτογραφία απέναντι από την εμβληματική όπερα.
Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, ο πρόεδρος των «πρασίνων» Βασίλης Παρθενόπουλος αλλά και η Δέσποινα Γιαννακοπούλου, επισκέφθηκαν ιδρύματα για τη φροντίδα ηλικιωμένων ατόμων αλλά και ανθρώπων με ειδικές ανάγκες.
Όπως φαίνεται μέσα από τις φωτογραφίες, ο κόσμος εκεί τους υποδέχτηκε με ιδιαίτερη χαρά.
𝐒𝐩𝐫𝐞𝐚𝐝𝐢𝐧𝐠 𝐂𝐚𝐫𝐞 𝐚𝐧𝐝 𝐒𝐦𝐢𝐥𝐞𝐬 💚— Panathinaikos BC (@Paobcgr) September 19, 2025
Mrs. Despina Giannakopoulou and our President, Mr. Vassilis Parthenopoulos visited the @Fronditha and @agapicare foundations, bringing joy and support to the elderly and individuals with special needs.
Moments of connection,… pic.twitter.com/Z8uhxFHPq0
