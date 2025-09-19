Παναθηναϊκός: Επίσκεψη σε ιδρύματα φροντίδας ηλικιωμένων και ατόμων με ειδικές ανάγκες από Παρθενόπουλο και Δέσποινα Γιαννακοπούλου στην Αυστραλία

Παναθηναϊκός: Επίσκεψη σε ιδρύματα φροντίδας ηλικιωμένων και ατόμων με ειδικές ανάγκες από Παρθενόπουλο και Δέσποινα Γιαννακοπούλου στην Αυστραλία

Σπύρος Μαρκεζίνης
Από την επίσκεψη του Παναθηναϊκού
Ο Βασίλης Παρθενόπουλος και η Δέσποινα Γιαννακοπούλου επισκέφθηκαν ιδρύματα φροντίδας ηλικιωμένων και ανθρώπων με ειδικές ανάγκες στην Αυστραλία.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR συνεχίζει το ταξίδι του στην Αυστραλία για το «Παύλος Γιαννακόπουλος», με το «τριφύλλι» να έχει φτάσει πλέον στο Σίδνεϊ, εκεί όπου είχε μάλιστα την ευκαιρία να βγάλει και φωτογραφία απέναντι από την εμβληματική όπερα.

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, ο πρόεδρος των «πρασίνων» Βασίλης Παρθενόπουλος αλλά και η Δέσποινα Γιαννακοπούλου, επισκέφθηκαν ιδρύματα για τη φροντίδα ηλικιωμένων ατόμων αλλά και ανθρώπων με ειδικές ανάγκες.

Όπως φαίνεται μέσα από τις φωτογραφίες, ο κόσμος εκεί τους υποδέχτηκε με ιδιαίτερη χαρά.

 

@Photo credits: @Paobcgr
     

