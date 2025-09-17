Ο Βλάντιμιρ Μίτσοφ, σε συνέντευξή του σε σέρβικο μέσο, μίλησε με εμφανή απορία για το γεγονός ότι υπάρχουν κάποιοι που υποτιμούν τη δουλειά του Έργκιν Άταμαν.

Ο Βλάντιμιρ Μίτσοφ, ο οποίος είχε συνεργαστεί με τον Άταμαν στη Γαλατάσαραϊ, σε δηλώσεις του στη Meridian Sport εξέφρασε τον προβληματισμό του για την αμφισβήτηση που δέχεται ο πρώην προπονητής του.

Με αφορμή την πρόσφατη επιτυχία του Άταμαν στο EuroBasket 2025 και την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου με την Τουρκία, ο Μίτσοφ υπενθύμισε γιατί θεωρεί τον Τούρκο τεχνικό έναν από τους κορυφαίους στην Ευρώπη, αναφερόμενος τόσο στο «back to back» με την Εφές, όσο και στον Παναθηναϊκό, με τον οποίο στην πρώτη του κιόλας χρονιά κατέκτησε την EuroLeague.

Αναλυτικά τα όσα είπε o Βλάντιμιρ Μίτσοφ:

«Δεν ξέρω γιατί μπορεί κάποιος να τον υποτιμήσει. Λένε πως είναι εύκολο όταν έχεις απεριόριστο μπάτζετ – 25, 30, 35 εκατομμύρια… και πρέπει να τα διαχειριστείς. Δεν είναι μόνο να υπογράφεις δέκα σταρ, γιατί υπάρχει μία μπάλα. Κι εκείνος έδειξε ότι μπορεί να το κάνει εξαιρετικά ακόμη και με πολύ μικρότερες ομάδες, με τις οποίες κατέκτησε τα πάντα, και μετά “back to back” με την Εφές. Πριν από αυτό, οδήγησε τη Γαλατάσαραϊ στον τίτλο του EuroCup, που εκείνη την εποχή ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία του τουρκικού συλλογικού μπάσκετ. Έπειτα κατέκτησε δύο φορές την EuroLeague και στη συνέχεια μετακινήθηκε στον Παναθηναϊκό, με τον οποίο έγινε αμέσως ξανά πρωταθλητής Ευρώπης. Κι όμως, όλοι ήταν δύσπιστοι, λέγοντας: “Δεν γίνεται, είναι η πρώτη χρονιά και όλα είναι καινούργια”. Πέρυσι, έφτασε στο Final Four, γιατί σε κάθε άθλημα είναι πολύ δύσκολο, το πιο δύσκολο πράγμα είναι να παραμείνεις στην κορυφή. Δεν ξέρω ποιος μπορεί πραγματικά να τον υποτιμήσει. Ίσως να είναι συνέπεια κάποιων δηλώσεών του, της ενέργειας, των σχολίων και της συμπεριφοράς του εκτός γηπέδου… Αλλά όταν κοιτάξεις τα αποτελέσματα πίσω του, όσα έκανε για το τουρκικό και το ευρωπαϊκό μπάσκετ, αποδεικνύουν ότι είναι ο κορυφαίος προπονητής».