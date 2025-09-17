Η Μαράια Αντετοκούνμπο, όμως έγινε γνωστό από την εκπομπή «Super Κατερίνα», θα προβεί σε επίσημη καταγγελία για τα απειλητικά μηνύματα που δέχθηκε.

Η Μαράια Αντετοκούνμπο έγινε αποδέκτης απειλητικών μηνυμάτων, όπως έκανε η ίδια γνωστό στα social media, με την υπόθεση, όπως αναφέρθηκε σε τηλεοπτική εκπομπή, να έχει μέλλον ακόμη.

Συγκεκριμένα, στην εκπομπή «Super Κατερίνα» αναφέρθηκε πως μετά από επικοινωνία της Αστυνομίας με την οικογένεια Αντετοκούνμπο, η Μαράια θα προχωρήσει σε επίσημη καταγγελία για την υπόθεση, προσκομίζοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία στις Αρχές.

Μεταξύ άλλων, στην εκπομπή «Super Κατερίνα», ο δημοσιογράφος Ξενοφώντας Σκιντζής ανέφερε ότι «Η ελληνική αστυνομία επικοινώνησε με την οικογένεια Αντετοκούνμπο και τους είπε πως μπρορούν να κάνουν καταγγελία. Τους εξήγησαν πως πρέπει να δείξουν το μήνυμα στο τμήμα, όπως και τον λογαριασμό από τον οποίο ήρθε το μήνυμα.

Από πλευράς της η οικογένεια Ανττοκούνμπο ευχαρίστησαν τους αστυνομικούς χτες το απόγευμα, όταν και έγινε το τηλεφώνημα και ενημέρωσαν πως θα πάνε στο τμήμα με τα απαραίτητα δικαιολογητικά τις επόμενες ημέρες».