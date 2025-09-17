Γκραντ: «Σεζόν εκδίκησης; Ναι, υπάρχουν ομάδες που θέλουμε να κερδίσουμε»

Ο Τζέριαν Γκραντ μιλώντας από την Μελβούρνη στάθηκε μεταξύ άλλων στην παρουσία του Παναθηναϊκού στην Αυστραλία αλλά και στη σεζόν που ξεκινάει σε λίγες ημέρες.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ: Γιώργος Κούβαρης

Κανονικά στο… μπασκετικό λεξικό και πιο συγκεκριμένα δίπλα από τις λέξεις “συνέπεια” και “σταθερότητα” θα πρέπει να υπάρχει το όνομα του Τζέριαν Γκραντ.

Ο Αμερικανός γκαρντ αποτελεί “λίρα εκατό” για τους “πράσινους” τα δύο τελευταία χρόνια έχοντας βάλει φαρδιά-πλατιά την υπογραφή του στις επιτυχίες της ομάδας.

Στο περιθώριο των προπονήσεων στη Μελβούρνη όπου συμμετείχε και ο σταρ των Σικάγο Μπουλς, Τζος Γκίντεϊ, ο Γκραντ μίλησε στους Έλληνες εκπροσώπους του Τύπου και δη στην κάμερα του Gazzetta καταθέτοντας τις πρώτες του εντυπώσεις.

Τι του κέντρισε περισσότερο την προσοχή στο πρώτο διήμερο της ομάδας στην Αυστραλία; “Οι φίλαθλοι. Ακόμα και στην Αυστραλία έχουμε τόσους πολλούς οπαδούς και είμαι πολύ ενθουσιασμένος γι’ αυτό” είπε ο Αμερικανός και συνέχισε:

“Δεν περίμενα να δω τόσους πολλούς εδώ αλλά ο Παναθηναϊκός και η ομάδα του Παναθηναϊκού είναι ένας παγκόσμιος οργανισμός. Και είναι πολύ ωραίο.”

Μάλιστα εξέφρασε την επιθυμία του κάποια στιγμή να διεξαχθούν φιλικά και στις ΗΠΑ: “Ναι θα ήταν πολύ ωραίο εάν παίζαμε και στην Αμερική. Ξέρω ότι και εκεί είναι πολλοί οι φίλοι του Παναθηναϊκού, υπάρχουν πολλοί Έλληνες και θα ήταν διασκεδαστικό να παίζαμε μπροστά τους.”

Ενόψει της έναρξης της νέας σεζόν, ο Γκραντ είπε: “Στην προετοιμασία θα προσπαθήσουμε να έρθουμε όλοι μαζί και να δέσουμε ως ομάδα. Θα έρθουν τα παιδιά από το Eurobasket και θα παίξουμε για πρώτη φορά όλοι μαζί. Όμως όσον αφορά τη σεζόν θέλουμε την κορυφή. Να κερδίσουμε το πρωτάθλημα. Αυτός είναι ο στόχος μας για φέτος.”

Σε ερώτηση για το αν θα είναι “revenge season” η φετινή χρονιά για τον Παναθηναϊκό, εξήγησε: “Σεζόν εκδίκησης; Ναι, υπάρχουν ομάδες που θέλουμε να κερδίσουμε αλλά στόχος μας είναι, οποιαδήποτε ομάδα και αν έχουμε απέναντί μας, είναι να κερδίζουμε. Στο τέλος να βρεθούμε στην κορυφή.”

Όσο για την παρουσία του στην εθνική ομάδα των ΗΠΑ για το FIBA Americup στη Νικαράγουα; “Είχε πλάκα. Ήταν μια διαφορετική εμπειρία για εμένα και ήταν πολύ ωραίο και διασκεδαστικό να παίζω φορώντας τη φανέλα της εθνικής ομάδας των ΗΠΑ.`’