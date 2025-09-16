Ολυμπιακός για Ίβκοβιτς: «Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ»
Σαν σήμερα πριν από 4 χρόνια ο τεράστιος Ντούσαν Ίβκοβιτς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών, κάτι που ο Ολυμπιακός δεν «ξέχασε», κάνοντας ειδική αναφορά στον «Σοφό».
Η ΚΑΕ Ολυμπιακός έκανε ένα ξεχωριστό ποστάρισμα στη μνήμη του Ντούσαν Ίβκοβιτς, τον οποίο χαρακτήρισε ως θρύλο της προπονητικής, αλλά και δάσκαλο του μπάσκετ.
Αναλυτικά το ποστάρισμα του Ολυμπιακού για τον Ντούσαν Ίβκοβιτς:
«Σαν σήμερα, έφυγε από κοντά μας ο Ντούσαν Ίβκοβιτς, ένας θρύλος της προπονητικής, ένας δάσκαλος του μπάσκετ!
Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ!».
