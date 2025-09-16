Ο Πανιώνιος τιμά την μνήμη του τεράστιου Ντούσαν Ίβκοβιτς, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα πριν 5 χρόνια.

Συμπληρώθηκαν 4 χρόνια από τον θάνατο του αείμνηστου Ντούσαν Ίβκοβιτς, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 16/9/2021, με τον Πανιώνιο να μην ξεχνά τον άλλοτε προπονητή του.

Ο Ντούσαν Ίβκοβιτς έκατσε στον πάγκο του Πανιωνίου από το 1994 έως και το 1996, με την ομάδα της Νέας Σμύρνης να τιμά τη μνήμη του αείμνηστου Σέρβου κόουτς.

Το post του Πανιωνίου για τον Ντούσαν Ίβκοβιτς:

«Η ομάδα- όνειρο που παρουσίασε ο ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ επί Ντούσαν Ίβκοβιτς μνημονεύτηκε- όπως παραδεχόταν πολλές φορές ο ίδιος σε συνεντεύξεις του- ως εκείνη που έπαιξε το καλύτερο μπάσκετ στην Ευρώπη εκείνη την περίοδο!

Σήμερα, 16/9, συμπληρώνονται 4 χρόνια από τότε που ο Ντούντα έφυγε από τη ζωή. Τιμούμε τη μνήμη του».