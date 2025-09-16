Η Μαράϊα, η σύζυγος του Γιάννη Αντετοκούνμο, έγινε αποδέκτης απειλών από Τούρκο οπαδό μετά το EuroBasket 2025.

Η Μαράια Αντετοκούνμπο, σύζυγος του Γιάννη Αντετοκούνμπο, έγινε αποδέκτρια απειλών από Τούρκο οπαδό λίγο μετά το τέλος του Eurobasket 2025.

Όπως ανέβασε η ίδια η Μαράια σε instastory της. δέχτηκε ένα απειλητικό μήνυμα από Τούρκο οπαδό, ο οποίος της έγραψε: «Θα σκοτώσουμε όλη σου την οικογένεια. Θα φοβάσαι όπου κι αν πας».

Παράλληλα, συνόδευσε την εν λόγω ανάρτηση με μια τοποθέτηση, καλώντας άπαντες να καταδικάσουν τέτοιες πράξεις.

«Οι άνθρωποι σε αυτόν τον κόσμο είναι τόσο απογοητευτικοί! Όλο αυτό για το μπάσκετ. Ελπίζω όσοι κάνουν σχόλια μίσους και στέλνουν αηδιαστικά μηνύματα στην οικογένειά μου να είναι περήφανοι για τον εαυτό τους! Αλλά επειδή θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μου ιδιωτικά, θα φροντίσω να ενημερώσω τον κόσμο δημόσια για το ποιοι είστε! Και σε όλους τους οπαδούς της Τουρκίας, συγχαρητήρια για το ασημένιο μετάλλιο σας, έχετε μια καταπληκτική ομάδα!!!! Ωστόσο, δεν υπάρχει χώρος για τέτοιου είδους συμπεριφορά στον αθλητισμό. Στην πραγματικότητα, δεν υπάρχει χώρος για τέτοιου είδους συμπεριφορά ΤΕΛΟΣ!!», ήταν τα λόγια της Μαράια.