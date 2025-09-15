Ρίτσι για το 5ο CRETE IBT: «Θα επιστρέψουμε από την Κρήτη καλύτερη ομάδα»

Ο Τζιανπάολο Ρίτσι παραχώρησε δηλώσεις ενόψει του τουρνουά της Κρήτης που συμμετέχουν ο Ολυμπιακός, η Φενέρμπαχτσε, η Αρμάνι Μιλάνο και ο Ερυθρός Αστέρας.

Η αντίστροφη μέτρηση για το 5ο Aegean Omiros College CRETE IBT ξεκίνησε. Ολυμπιακός, Φενέρμπαχτσε, Αρμάνι Μιλάνο και Ερυθρός Αστέρας τις αμέσως επόμενες μέρες θα φτάσουν στο Ηράκλειο της Κρήτης για να αγωνιστούν σε ένα τουρνουά επιπέδου Euroleague. (19-21 Σεπτεμβρίου).

Το εναρκτήριο τζάμπολ της πιο δύσκολης και αμφίρροπης Euroleague των τελευταίων ετών πλησιάζει και οι τέσσερις ομάδες θα έχουν την ευκαιρία να τεστάρουν τις δυνάμεις τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Η Αρμάνι Μιλάνο του Έτορε Μεσίνα και των πολλών σταρ θα είναι η πρώτη ομάδα που θα έρθει στο Ηράκλειο. Η άφιξή της είναι προγραμματισμένη για την Τετάρτη και φυσικά θα προπονηθεί στο κλειστό γήπεδο Νέας Αλικαρνασσού στις 17.30.

Ο αρχηγός της ιστορικής ιταλικής ομάδας Τζιανπάολο Ρίτσι μιλώντας στους διοργανωτές του τουρνουά ανέφερε «Ανυπομονούμε να παίξουμε σε αυτό το τόσο δυνατό τουρνουά στο Ηράκλειο της Κρήτης. Από τη στιγμή που έχουμε τόσα καινούρια πρόσωπα στο ρόστερ μας, θεωρώ πως πρόκειται για μία σπουδαία ευκαιρία να μετρήσουμε τους εαυτούς μας και να δούμε σε αυτό το σημείο της προετοιμασίας που βρισκόμαστε αγωνιστικά. Το μόνο σίγουρο είναι πως από την Κρήτη θα επιστρέψουμε καλύτερη ομάδα».

Τα εισιτήρια

Η διάθεση των εισιτηρίων έχει ξεκινήσει ήδη και μπορείτε να τα προμηθευτείτε από το σχετικό section που υπάρχει στο site του Aegean Omiros College Crete IBT www.crete-ibt.com και από το www.ticketmaster.gr .

Υπάρχουν όμως και εκδοτήρια.

Εκδοτήρια θα βρείτε στο Ferias Travel, Λ. Αντιστάσεως 176, τηλ.2810334277 και στην ALFA PLUS στην Οδό Α’, Βιομηχανική Περιοχή Ηρακλείου, τηλ. 2810380020.

Εισιτήρια ημέρας, και για τους 2 αγώνες, από 20€! Και 20% έκπτωση για τα εισιτήρια και για τις δυο μέρες! Και 50% ΕΚΠΤΩΣΗ για τα παιδιά! Δείτε τις προσφορές στα οικογενειακά πακέτα!