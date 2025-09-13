Ο Παναθηναϊκός ανήρτησε video με τον Νίκο Ρογκαβόπουλο που έστειλε το δικό του μήνυμα στους φιλάθλους των «πράσινων».

Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται πυρετωδώς για το έβδομο Τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος που φέτος ταξιδεύει στην Αυστραλία με σκοπό να ενώσει την ελληνική ομογένεια.

Οι «πράσινοι» δημοσίευσαν άλλο ένα βίντεο από την προετοιμασία της ομάδας με πρωταγωνιστή τον Νίκο Ρογκαβόπουλο. Ο Έλληνας φόργουορντ μίλησε έπειτα στην κάμερα του τριφυλλιού για την ενσωμάτωσή του, την αυτοπεποίθησή του στο σουτ, αλλά και για τη συμμετοχή του στο συμβολικό τουρνουά. Τέλος έστειλε το δικό του μήνυμα στους φιλάθλους του Παναθηναϊκού ενόψει της νέας σεζόν.

Δείτε το video