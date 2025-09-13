Χωρίς τον Τι Τζέι Σορτς θα ταξιδέψει στην Αυστραλία ο Παναθηναϊκός για το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» λόγω ίωσης.

Ο Αμερικανός γκαρντ ταλαιπωρείται από βαριά ίωση και εισήχθη στο νοσοκομείο!

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να χάσει το ταξίδι στην Αυστραλία, όπερ και σημαίνει ότι ο Παναθηναϊκός δεν θα τον έχει στη διάθεσή του για τα δύο ματς σε Μελβούρνη και Σίδνεϊ.

Δηλαδή δεν θα μπορέσει τα ταξιδέψει ούτε στο δεύτερο γκρουπ μαζί με τους διεθνείς, καθώς θα πρέπει να μείνει για μερικές ημέρες εκτός προπονήσεων.

Το πρώτο γκρουπ «πετάει» το Σάββατο για την Αυστραλία και θα αποτελείται από τους Ρογκαβόπουλο, Κουζέλογου, Ναν, Γκραντ και Χολμς, ενώ το δεύτερο θα μεταβεί στη Μελβούρνη στις 16 του μήνα και θα αποτελείται από τους διεθνείς Σλούκα, Μήτογλου, Καλαϊτζάκη, Σαμοντούροβ, Τολιόπουλο, Ερνανγκόμεθ, Όσμαν, Γιούρτσεβεν και φυσικά τον προπονητή, Εργκίν Άταμαν.

Εκτός ταξιδιού θα μείνουν και οι Ματίας Λεσόρ και Μάριους Γκριγκόνις προκειμένου να μην επιβαρυνθεί ο οργανισμός τους.