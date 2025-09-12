Ολυμπιακός: Μιλουτίνοφ και Γουόρντ βλέπουν EuroBasket 2025 στο αεροδρόμιο!
Το EuroBasket 2025 κορυφώνεται και μαζί του το ενδιαφέρον των μπασκετικων για να παρακολουθήσουν τους αγώνες. Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ και το Τάισον Γουόρντ δεν αποτελούν εξαίρεση.
Οι δύο παίκτες του Ολυμπιακού, κατά την αναχώρηση της ομάδας για την Κύπρο, όπου θα συμμετάσχει στο «Νεόφυτος Χανδριώτης» άνοιξαν το τάμπλετ και παρακολούθησαν από εκεί το Γερμανία - Φινλανδία, λίγο πριν απογειωθούν.
Το βίντεο του Ολυμπιακού με Μιλουτίνοφ - Γουόρντ να βλέπουν EuroBasket 2025:
POV: You’re travelling with the team for duties but it’s #EuroBasket time #OlympiacosBC pic.twitter.com/t2J0Ef55pa— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) September 12, 2025
