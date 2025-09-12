Ο Ολυμπιακός ταξιδεύει για την Κύπρο, όπου θα συμμετάσχει στο «Νεόφυτος Χανδριώτης», όμως παράλληλα παίζεται το EuroBasket 2025, οπότε οι Μιλουτίνοφ και Γουόρντ αποφάσισαν να δουν τους ημιτελικούς στο αεροδρόμιο!

Το EuroBasket 2025 κορυφώνεται και μαζί του το ενδιαφέρον των μπασκετικων για να παρακολουθήσουν τους αγώνες. Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ και το Τάισον Γουόρντ δεν αποτελούν εξαίρεση.

Οι δύο παίκτες του Ολυμπιακού, κατά την αναχώρηση της ομάδας για την Κύπρο, όπου θα συμμετάσχει στο «Νεόφυτος Χανδριώτης» άνοιξαν το τάμπλετ και παρακολούθησαν από εκεί το Γερμανία - Φινλανδία, λίγο πριν απογειωθούν.