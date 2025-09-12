Ο Τσέντι Όσμαν συμπεριλήφθηκε κανονικά στην 12άδα της Τουρκίας και εκτός απρόοπτου αναμένεται να αγωνιστεί στον ημιτελικό κόντρα στην Ελλάδα (12/9, 21:00).

Ο Εργκίν Άταμαν μπορεί να υπολογίζει στον Τσέντι Όσμαν ενόψει του ημιτελικού την Ελλάδα καθώς τον συμπεριέλαβε κανονικά στην 12άδα της Τουρκίας.

Η συμμετοχή του φόργουορντ του Παναθηναϊκού AKTOR ήταν αμφίβολη έως και την τελευταία στιγμή καθώς είχε τραυματιστεί στο αριστερό του πόδι κατά τη διάρκεια του προημιτελικού αγώνα με την Πολωνία.

Όπως είχε πει ο Τούρκος τεχνικός η συμμετοχή θα κρινόταν την τελευταία στιγμή και όπως φαίνεται ο Τσέντι Όσμαν σφίγγει τα δόντια του προκειμένου να αγωνιστεί σε αυτό το μεγάλο ματς.

Ο Όσμαν έκανε...πρώτος-πρώτος την εμφάνισή του στο ομαδικό ζέσταμα και πήρε κανονικά μέρος στην προθέρμανση της εθνικής Τουρκίας.