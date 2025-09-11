Ο Ετόρε Μεσίνα, προπονητής της Αρμάνι Μιλάνο, στη συνέντευξη Τύπου μίλησε για την επερχόμενη σεζόν στην EuroLeague, θίγοντας διάφορα ζητήματα, ανάμεσά τους και το ενδεχόμενο αύξησης των ομάδων από 20 σε 24 στο άμεσο μέλλον.

Ο Ετόρε Μεσίνα μίλησε όχι μόνο ως προπονητής της Αρμάνι Μιλάνο, αλλά και ως πρόεδρος της ομάδας, επισημαίνοντας ότι η τρέχουσα μορφή της Euroleague με 20 ομάδες αποτελεί απλώς μια προσωρινή λύση πριν από μια μεγαλύτερη επέκταση στην διοργάνωση.

Η σεζόν της Euroleague ξεκινά με 20 ομάδες να διεκδικούν το τρόπαιο, ωστόσο, σύμφωνα με τον Μεσίνα, ο αριθμός αυτός αναμένεται να αυξηθεί τα επόμενα χρόνια. «Εμείς, ως σύλλογος και ως μέτοχοι (η Αρμάνι είναι μια από τις ομάδες - μετόχους της EuroLeague), θα προτιμούσαμε να περάσουμε απευθείας σε μια μορφή με 24 ομάδες. Στο Διοικητικό Συμβούλιο της EuroLeague μας είπαν ότι οι 20 ομάδες είναι μια προσωρινή λύση για έναν χρόνο, μέχρι να φτάσουμε στις 24», ανέφερε χαρακτηριστικά Μεσίνα, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο αυτό να γίνει πραγματικότητα από την επόμενη κιόλας σεζόν.

Ακόμα ένα θέμα στο οποίο αναφέρθηκε ο Μεσίνα, ήταν το γεγονός ότι οι ομάδες έχουν ανέβει αγωνιστικά, με την Euroleague να έχει γίνει αρκετά ανταγωνιστική. Οι μεγάλες ομάδες έχουν σίγουρη συμμετοχή στα πλέι οφ, σύμφωνα με τα λεγόμενα του Ιταλού κόουτς, με τους υπόλοιπους συλλόγους να παλεύουν ουσιαστικά για τη θέση που περισσεύει.

«Βασικά, κάθε χρόνο έχετε πέντε θέσεις για τα πλέι οφ που έχουν ήδη κρατηθεί, πράγμα που αφήνει μόνο μία θέση για άμεση πρόκριση στα πλέι οφ για τις υπόλοιπες 15 ομάδες. Αυτή είναι η πραγματικότητα της EuroLeague, κάθε ομάδα έχει βελτιωθεί και κάθε ομάδα θέλει να φτάσει στα πλέι οφ. Στο τέλος, οι ομάδες που θα δείξουν μεγαλύτερη συνοχή, τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου, θα πετύχουν τα καλύτερα αποτελέσματα».