Οι φίλαθλοι της Κρήτης μετρούν αντίστροφα για το Aegean Omiros College Crete IBT, εκεί όπου Ολυμπιακός, Αρμάνι Μιλάνο, Φενέρμπαχτσε και Ερυθρός Αστέρας θα φέρουν την Euroleague στο κλειστό της Νέας Αλικαρνασού, με τους ιθύνοντες της διοργάνωσης να ανακοινώνουν τον τρόπο με τον οποίο οι ενδιαφερόμενοι θα μπορέσουν να προμηθευτούν τα εισιτήριά τους.

Αναλυτικά το δελτίο Τύπου:

Που θα βρείτε εισιτήρια για το μεγάλο μπασκετικό τουρνουά της Κρήτης

Ετοιμαστείτε. Το φθινόπωρο του 2025 ξεκινά με τον καλύτερο τρόπο για τους λάτρεις του μπάσκετ! Από τις 19 έως τις 21 Σεπτεμβρίου, οι φίλοι του αθλήματος θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν έναν μίνι «πρόλογο» της EuroLeague, με σπουδαίους αγώνες που υπόσχονται θέαμα, ένταση και… μπόλικο μπάσκετ υψηλού επιπέδου. Πρόκειται για το Aegean Omiros College CRETE International Basketball Tournament (IBT) που επιστρέφει για 5η συνεχόμενη χρονιά, φέρνοντας στο Ηράκλειο κορυφαίες ευρωπαϊκές ομάδες που θα ανάψουν φωτιά στο παρκέ του Κλειστού Νέας Αλικαρνασσού Δύο Αοράκια. Ο Ολυμπιακός, η EA7 Emporio Armani Milano , ή Fenerbahce Beko Istanbul και ο

Ερυθρός Αστέρας θα βρεθούν στην Κρήτη και θα τεστάρουν τις δυνάμεις τους, λίγες μόνο ημέρες πριν από την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεών τους.

Τα εισιτήρια

Η διάθεση των εισιτηρίων έχει ξεκινήσει ήδη και μπορείτε να τα προμηθευτείτε από το σχετικό

section που υπάρχει στο site του Aegean Omiros College Crete IBT www.crete-ibt.com και από το

www.ticketmaster.gr .

Υπάρχουν όμως και εκδοτήρια.

Εκδοτήρια θα βρείτε στο Ferias Travel, Λ. Αντιστάσεως 176, τηλ.2810 334277 και στην ALFA PLUS

στην Οδό Α’, Βιομηχανική Περιοχή Ηρακλείου, τηλ. 2810380020.

Εισιτήρια ημέρας, και για τους 2 αγώνες, από 20€!

20% έκπτωση για τα εισιτήρια και για τις δυο μέρες!

Και 50% ΕΚΠΤΩΣΗ για τα παιδιά! Δείτε τις προσφορές στα οικογενειακά πακέτα!