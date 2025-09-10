Άταμαν για Final Four: «Το ότι θα γίνει στην Αθήνα δεν μας εγγυάται πως θα είμαστε εκεί»

Ο Έργκιν Άταμαν μίλησε για το γεγονός πως το Final Four της Euroleague θα διεξαχθεί στην Αθήνα.

Ο Εργκιν Άταμαν, στο πλαίσιο των δηλώσεών του ενόψει του ημιτελικού του EuroBasket 2025 απέναντι στην Ελλάδα, μίλησε για το Final Four της Αθήνας, με τον προπονητή της Τουρκίας και του Παναθηναϊκού να κρατά... χαμηλούς τόνους.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Έργκιν Άταμαν:

«Έστειλα συγχαρητήρια σε όλους τους μάναντζερ στον Παναθηναϊκό που έκαναν εξαιρετική δουλειά και συγχαρητήρια και στην Ευρωλίγκα. Αν το μπάσκετ είναι σόου, το ΟΑΚΑ είναι η καλύτερη αρένα στην Ευρώπη, Η Αθήνα είναι η καλύτερη μπασκετική πόλη τώρα. Θα είναι πολύ ωραίο το Final Four στην Αθήνα. Ελπιζω να είμαστε εκεί με την ομάδα μου. Το ότι γίνεται εκεί, δεν μας εξασφαλίζει την συμμετοχή μας. Θα είναι μάχη όπως πάντα. Είμαι πολύ χαρούμενος για το ελληνικό μπάσκετ, για τους φιλάθλους, όλοι θα χαρούν μια πραγματική μπασκετική ατμόφαιρα στο καλύτερο γήπεδο της Ευρώπης».