Άταμαν για Όσμαν: «Σοβαρός ο τραυματισμός του, δεν θα ειναι στο 100%»

Ο Εργκίν Άταμαν μίλησε για την κατάσταση του Τσέντι Όσμαν ενόψει του ημιτελικού με την Ελλάδα (12/9).

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΡΙΓΑ: Γιάννης Σταυρουλάκης

Ο Τσέντι Όσμαν στάθηκε άτυχος στον προημιτελικό με την Πολωνία καθώς αποχώρησε με τραυματισμό κατά τη διάρκεια της 3ης περιόδου, παρόλα αυτά κατάφερε να επιστρέψει στο παιχνίδι. Αν και είχε λήξει ο συναγερμός στη συνέχεια αποδείχθηκε ότι δεν ήταν τόσο απλός ο τραυματισμός του Τούρκου φόργουορντ, κάτι που επισήμανε και ο Εργκίν Άταμαν.

Ο Τούρκος τεχνικός μίλησε για την κατάσταση του Όσμαν και ουσιαστικά εξήγησε ότι η συμμετοχή του στο παιχνίδι με την Ελλάδα είναι αμφίβολη: «Ο τραυματισμός είναι πολύ σοβαρός. Το μόνο καλό για εμάς είναι ότι δεν πρόκειται για κάταγμα. Οι γιατροί θα προσπαθήσουν να λύσουν το πρόβλημα αλλά σίγουρα δεν θα είναι στο 100%» είπε αρχικά ο Άταμαν και συνέχισε:

«Θα δούμε αύριο εάν θα μπορέσει να κάνει προπόνηση και θα δούμε την κατάστασή του την ημέρα του αγώνα. Φυσικά πρόκειται για έναν πολύ σημαντικό παίκτη για εμάς αλλά πρόκειται για ένα ματς στο οποίο δεν χωρούν δικαιολογίες. Πρέπει να βρούμε λύσεις ακόμα και αν δεν μπορέσει να παίξει»