ΠΑΟΚ - Παρτίζαν: «Προς αλλαγή ημερομηνίας το ιστορικό φιλικό λόγω βροχής»

Σπύρος Μαρκεζίνης
Η Παρτίζαν
Όπως όλα δείχνουν, το μεγάλο φιλικό του ΠΑΟΚ με την Παρτίζαν στο ανοιχτό γήπεδο θα μεταφερθεί σε νέα ημερομηνία λόγω κακοκαιρίας.

Ο ΠΑΟΚ θα βρεθεί στη Σερβία όπου θα αντιμετωπίσει σε φιλικό τουρνουά την Παρτίζαν Βελιγραδίου και τη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης, ωστόσο ο καιρός μπορεί να φέρει αλλαγές στο πρόγραμμα των ομάδων σύμφωνα με την TeleSport.

Πιο συγκεκριμένα, ο «δικέφαλος του Βορρά» είχε προγραμματίσει να παίξει φιλικό με την ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ωστόσο η επικείμενη βροχόπτωση αναμένεται να αλλάξει την ημερομηνία του παιχνιδιού που ήταν για την Πέμπτη (11/9). Ο λόγος φυσικά που η βροχή απειλή τη διεξαγωγή του παιχνιδιού είναι το γεγονός ότι ο αγώνας θα πραγματοποιηθεί σε ανοιχτό γήπεδο.

Η σέρβικη ομάδα είχε πραγματοποιήσει και το 2023 φιλικό σε ανοιχτό γήπεδο, με το θέαμα να είναι άκρως εντυπωσιακό από την ατμόσφαιρα που δημιούργησαν οι φίλοι της Παρτίζαν.

Δείτε Επίσης

Παρτίζαν - Φουενλαμπράδα: Ιστορικό φιλικό σε ανοιχτό γήπεδο, οι Σέρβοι δεν ξέχασαν (vids)
Η Παρτίζαν

 

     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     