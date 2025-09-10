ΠΑΟΚ - Παρτίζαν: «Προς αλλαγή ημερομηνίας το ιστορικό φιλικό λόγω βροχής»
Ο ΠΑΟΚ θα βρεθεί στη Σερβία όπου θα αντιμετωπίσει σε φιλικό τουρνουά την Παρτίζαν Βελιγραδίου και τη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης, ωστόσο ο καιρός μπορεί να φέρει αλλαγές στο πρόγραμμα των ομάδων σύμφωνα με την TeleSport.
Πιο συγκεκριμένα, ο «δικέφαλος του Βορρά» είχε προγραμματίσει να παίξει φιλικό με την ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ωστόσο η επικείμενη βροχόπτωση αναμένεται να αλλάξει την ημερομηνία του παιχνιδιού που ήταν για την Πέμπτη (11/9). Ο λόγος φυσικά που η βροχή απειλή τη διεξαγωγή του παιχνιδιού είναι το γεγονός ότι ο αγώνας θα πραγματοποιηθεί σε ανοιχτό γήπεδο.
Η σέρβικη ομάδα είχε πραγματοποιήσει και το 2023 φιλικό σε ανοιχτό γήπεδο, με το θέαμα να είναι άκρως εντυπωσιακό από την ατμόσφαιρα που δημιούργησαν οι φίλοι της Παρτίζαν.
SAZNAJEMO: Partizan pomera turnir! 🔜— TeleSport.rs (@TelesportRS) September 9, 2025
Zbog najavljene kiše u četvrtak, Partizan i PAOK će na Tašmajdanu izvesno igrati u petak, s obzirom da ni jedni ni drugi nisu želeli da uskrate navijače za spektakl. ⚫⚪
Trenutno, produkcija i klubovi rade na adaptiranju rasporeda i… pic.twitter.com/5VC5o3SaUw
